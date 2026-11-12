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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ukrayna-ulusal-muhafizlarinin-suc-orgutlerine-muhimmat-sattigi-tespit-edildi-1110295032.html
Ukrayna Ulusal Muhafızlarının suç örgütlerine mühimmat sattığı tespit edildi
Ukrayna Ulusal Muhafızlarının suç örgütlerine mühimmat sattığı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı birliklerin Sumi Bölgesindeki suç örgütlerine yüzlerce havan mermisi ve mühimmat sattığı belirtildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T14:25+0300
2026-11-12T14:27+0300
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ukrayna ulusal muhafızları
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Sputnik'e konuşan Rus güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ukrayna Ulusal Muhafızları bünyesindeki bazı birliklerin, ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren suç gruplarına yasa dışı yollarla mühimmat temin ettiğini anlattı.Satışa çıkarılan mühimmatlar arasında havan mermilerinin de yer aldığını belirten yetkili, elden çıkarılan mühimmat miktarının yüzlerle ifade edildiğini ve ana alıcıların bölgedeki yeraltı dünyası temsilcileri olduğunu savundu.Batılı ülkeler tarafından askeri yardım paketleri kapsamında Ukrayna'ya gönderilen silah ve patlayıcılar daha önce de ‘darknet’ üzerinden karaborsada satıldığına dair basında çeşitli haberler yer aldı.Özellikle C4 tipi patlayıcıların bu yolla el değiştirdiği belirtilirken, Ukrayna'ya tedarik edilen söz konusu silah örneklerinden bazılarının daha önce Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplarda tespit edildiği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/urdunlu-siyasetci-el-masri-abu-dabi-gorusmeleri-ukrayna-krizinde-koklu-bir-cozume-yol-acabilir-1110294126.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ulusal muhafızları, silah kaçakçılığı, darknet
rusya, ukrayna, ukrayna ulusal muhafızları, silah kaçakçılığı, darknet

Ukrayna Ulusal Muhafızlarının suç örgütlerine mühimmat sattığı tespit edildi

14:25 12.11.2026 (güncellendi: 14:27 12.11.2026)
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro SmolienkoUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro Smolienko
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Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı birliklerin Sumi Bölgesindeki suç örgütlerine yüzlerce havan mermisi ve mühimmat sattığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ukrayna Ulusal Muhafızları bünyesindeki bazı birliklerin, ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren suç gruplarına yasa dışı yollarla mühimmat temin ettiğini anlattı.
Satışa çıkarılan mühimmatlar arasında havan mermilerinin de yer aldığını belirten yetkili, elden çıkarılan mühimmat miktarının yüzlerle ifade edildiğini ve ana alıcıların bölgedeki yeraltı dünyası temsilcileri olduğunu savundu.
Batılı ülkeler tarafından askeri yardım paketleri kapsamında Ukrayna'ya gönderilen silah ve patlayıcılar daha önce de ‘darknet’ üzerinden karaborsada satıldığına dair basında çeşitli haberler yer aldı.
Özellikle C4 tipi patlayıcıların bu yolla el değiştirdiği belirtilirken, Ukrayna'ya tedarik edilen söz konusu silah örneklerinden bazılarının daha önce Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplarda tespit edildiği iddia edildi.
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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