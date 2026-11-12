https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ukrayna-ulusal-muhafizlarinin-suc-orgutlerine-muhimmat-sattigi-tespit-edildi-1110295032.html

Ukrayna Ulusal Muhafızlarının suç örgütlerine mühimmat sattığı tespit edildi

Ukrayna Ulusal Muhafızlarının suç örgütlerine mühimmat sattığı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı birliklerin Sumi Bölgesindeki suç örgütlerine yüzlerce havan mermisi ve mühimmat sattığı belirtildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T14:25+0300

2026-11-12T14:25+0300

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silah kaçakçılığı

darknet

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Sputnik'e konuşan Rus güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ukrayna Ulusal Muhafızları bünyesindeki bazı birliklerin, ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren suç gruplarına yasa dışı yollarla mühimmat temin ettiğini anlattı.Satışa çıkarılan mühimmatlar arasında havan mermilerinin de yer aldığını belirten yetkili, elden çıkarılan mühimmat miktarının yüzlerle ifade edildiğini ve ana alıcıların bölgedeki yeraltı dünyası temsilcileri olduğunu savundu.Batılı ülkeler tarafından askeri yardım paketleri kapsamında Ukrayna'ya gönderilen silah ve patlayıcılar daha önce de ‘darknet’ üzerinden karaborsada satıldığına dair basında çeşitli haberler yer aldı.Özellikle C4 tipi patlayıcıların bu yolla el değiştirdiği belirtilirken, Ukrayna'ya tedarik edilen söz konusu silah örneklerinden bazılarının daha önce Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplarda tespit edildiği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/urdunlu-siyasetci-el-masri-abu-dabi-gorusmeleri-ukrayna-krizinde-koklu-bir-cozume-yol-acabilir-1110294126.html

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rusya, ukrayna, ukrayna ulusal muhafızları, silah kaçakçılığı, darknet