https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiye-ve-rusya-cop31de-iklim-isbirligi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1110299475.html
Türkiye ve Rusya COP31’de iklim işbirliği için ortak bildiri imzaladı
Türkiye ve Rusya COP31’de iklim işbirliği için ortak bildiri imzaladı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Rusya, COP31 kapsamında iklim anlaşması hazırlanmasına yönelik ortak bildiri imzaladı. Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması, ortak... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:11+0300
2026-11-12T17:11+0300
2026-11-12T17:11+0300
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maksim reşetnikov
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iklim değişikliği
karbon emisyonu
sera gazı
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Türkiye ile Rusya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim anlaşması üzerinde çalışılmasına ilişkin ortak bildiriyi kabul etti. Bildiriye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov imza attı.Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması ve Paris Anlaşması’nın 6. maddesinde yer alan mekanizmaların da kullanılmasıyla ortak iklim projelerinin hayata geçirilmesi dahil geniş bir alanda diyaloğun geliştirilmesine zemin hazırlıyor.Reşetnikov, iklim projelerinin ikili işbirliğinin önemli bir alanını oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin ulusal emisyon ticaret sisteminin pilot aşamasını başlatması ve Rusya’da emisyonlara kota uygulanmasına yönelik Sahalin pilot uygulamasının sürmesi dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi alanında da işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.Ayrıca, iklim politikalarının tek taraflı ticaret kısıtlamalarının aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan görüşmede Reşetnikov, şu değerlendirmesinde bulundu: Bildirinin, Türkiye ile iklim diyaloğunu daha yapılandırılmış hale getirmesi ve öncelikli işbirliği alanlarını belirlemesi hedefleniyor. Belge ayrıca uzmanlık ve deneyim paylaşımı, somut projelerin hayata geçirilmesi ve yatırımların çekilmesine yönelik ortak çalışmaların temelini oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/dunya-liderleri-antalyadaki-cop31de-bir-arada-iklim-konferansinda-kritik-gundem-1110261584.html
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türkiye, rusya, murat kurum, maksim reşetnikov, cop31, iklim değişikliği, karbon emisyonu, sera gazı, sahalin, paris
türkiye, rusya, murat kurum, maksim reşetnikov, cop31, iklim değişikliği, karbon emisyonu, sera gazı, sahalin, paris
Türkiye ve Rusya COP31’de iklim işbirliği için ortak bildiri imzaladı
Türkiye ve Rusya, COP31 kapsamında iklim anlaşması hazırlanmasına yönelik ortak bildiri imzaladı. Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması, ortak iklim projeleri ve sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.
Türkiye ile Rusya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim anlaşması üzerinde çalışılmasına ilişkin ortak bildiriyi kabul etti. Bildiriye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov imza attı.
Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması ve Paris Anlaşması’nın 6. maddesinde yer alan mekanizmaların da kullanılmasıyla ortak iklim projelerinin hayata geçirilmesi dahil geniş bir alanda diyaloğun geliştirilmesine zemin hazırlıyor.
Reşetnikov, iklim projelerinin ikili işbirliğinin önemli bir alanını oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Ülkelerimiz, doğal ekosistemlerin karbon emilimi kapasitesine dayalı projelerin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir potansiyele sahip. Bu projelerin ortaklaşa yürütülmesi, ulusal iklim hedeflerine ulaşılmasına, yatırımların çekilmesine ve düşük emisyonlu teknolojilerin uygulamaya alınmasına katkı sağlayacaktır.
Türkiye’nin ulusal emisyon ticaret sisteminin pilot aşamasını başlatması ve Rusya’da emisyonlara kota uygulanmasına yönelik Sahalin pilot uygulamasının sürmesi dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi alanında da işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.
Ayrıca, iklim politikalarının tek taraflı ticaret kısıtlamalarının aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan görüşmede Reşetnikov, şu değerlendirmesinde bulundu:
İklim politikası tedbirlerinin ulusal koşulları dikkate alması, sosyoekonomik kalkınmayı desteklemesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için yeni fırsatlar oluşturması gerektiğine inanıyoruz. İklim tedbirleri, gerekçesiz tek taraflı ticaret kısıtlamalarının aracına dönüşmeden emisyonların azaltılmasına katkı sağlamalıdır.
Bildirinin, Türkiye ile iklim diyaloğunu daha yapılandırılmış hale getirmesi ve öncelikli işbirliği alanlarını belirlemesi hedefleniyor. Belge ayrıca uzmanlık ve deneyim paylaşımı, somut projelerin hayata geçirilmesi ve yatırımların çekilmesine yönelik ortak çalışmaların temelini oluşturuyor.