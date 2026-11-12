https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiye-ve-rusya-cop31de-iklim-isbirligi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1110299475.html

Türkiye ve Rusya COP31’de iklim işbirliği için ortak bildiri imzaladı

Türkiye ve Rusya COP31’de iklim işbirliği için ortak bildiri imzaladı

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Rusya, COP31 kapsamında iklim anlaşması hazırlanmasına yönelik ortak bildiri imzaladı. Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması, ortak... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T17:11+0300

2026-11-12T17:11+0300

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Türkiye ile Rusya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim anlaşması üzerinde çalışılmasına ilişkin ortak bildiriyi kabul etti. Bildiriye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov imza attı.Bildiri, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması ve Paris Anlaşması’nın 6. maddesinde yer alan mekanizmaların da kullanılmasıyla ortak iklim projelerinin hayata geçirilmesi dahil geniş bir alanda diyaloğun geliştirilmesine zemin hazırlıyor.Reşetnikov, iklim projelerinin ikili işbirliğinin önemli bir alanını oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin ulusal emisyon ticaret sisteminin pilot aşamasını başlatması ve Rusya’da emisyonlara kota uygulanmasına yönelik Sahalin pilot uygulamasının sürmesi dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi alanında da işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.Ayrıca, iklim politikalarının tek taraflı ticaret kısıtlamalarının aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan görüşmede Reşetnikov, şu değerlendirmesinde bulundu: Bildirinin, Türkiye ile iklim diyaloğunu daha yapılandırılmış hale getirmesi ve öncelikli işbirliği alanlarını belirlemesi hedefleniyor. Belge ayrıca uzmanlık ve deneyim paylaşımı, somut projelerin hayata geçirilmesi ve yatırımların çekilmesine yönelik ortak çalışmaların temelini oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/dunya-liderleri-antalyadaki-cop31de-bir-arada-iklim-konferansinda-kritik-gundem-1110261584.html

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türkiye, rusya, murat kurum, maksim reşetnikov, cop31, iklim değişikliği, karbon emisyonu, sera gazı, sahalin, paris