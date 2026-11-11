https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/dunya-liderleri-antalyadaki-cop31de-bir-arada-iklim-konferansinda-kritik-gundem-1110261584.html

Dünya liderleri Antalya’daki COP31'de bir arada: Guterres, 'Bu, yıkıma giden bir yol' dedi

Dünya liderleri Antalya’daki COP31'de bir arada: Guterres, 'Bu, yıkıma giden bir yol' dedi

Sputnik Türkiye

Bu yıl Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününde, dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in üçüncü gününde, 11-12 Kasım tarihlerini kapsayan Antalya Liderler Zirvesi başladı.Guterres: Fosil yakıtlar dinazorların yolunu tutmalıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin açılış konuşmasında liderlerine hitap ederek uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle mücadelede yavaş kalmasının dünyayı yıkıma sürüklediğini söyledi.Guterres, artan sera gazı emisyonlarına, küresel sıcaklıklara ve iklim kaynaklı felaketlerin ağırlaşmasına dikkat çekerek, "Acımasız gerçek şu ki iklim krizi bizi geride bırakıyor. Bu, karşılıklı garantili yıkıma giden yol" ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri, "Ancak bilim bize teslim olmamızı söylemiyor. Daha güçlü mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor" diyerek, "Fosil yakıtlar dinozorların yolunu tutmalı" ifadelerini kullandı.Mavi Bölge'de saat 08.30'dan itibaren devlet ve hükümet başkanlarının karşılanmasıyla başlayan programda, önce aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yan yana durduğu görüldü. Erdoğan ve Guterres zeytin fidanı diktiCumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, 81 ilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti.Dünya, 'giderek daha hızlı' ısınıyor'BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'in başladığı gün yayımladığı Küresel İklimin Durumu raporunda, Dünya'nın iklim sisteminde ısı birikiminin giderek hızlandığı uyarısında bulundu.Rapora göre, Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerji ile gezegenden uzaya geri yayılan enerji arasındaki fark, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Atmosferde biriken sera gazlarının neden olduğu bu enerji dengesizliği, gezegenin daha fazla ısı tutmasına yol açıyor. Bunun da sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve tropikal siklonlar gibi aşırı hava olaylarını daha şiddetli hale getirmesi bekleniyor.Okyanuslarda ısı birikimi rekor kırdıRaporda, okyanus sıcaklıklarının da rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Sera gazlarının atmosferde hapsettiği fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ını emen okyanuslarda, 2026'nın üst üste 10'uncu kez rekor düzeyde ısı birikiminin yaşandığı yıl olması bekleniyor.2025'te okyanusların üst 2 bin metrelik bölümünde biriken ısı, gözlem kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı.Dünya genelindeki buzullar ise 400 gigatondan fazla kütle kaybetti. WMO'ya göre, buzullaşmış 19 bölgenin tamamında üst üste dördüncü yıl kütle kaybı yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-turkiyede-basladi-bmden-iklim-uyarisi-dunya-giderek-daha-hizli-isiniyor-asiri-hava-olaylari-1110210054.html

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