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Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
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İstanbul Bakırköy'de hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev aldı, sürücü araçtaki yolcuları tahliye etti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Ankara istikametinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yangını fark ederek aracı yan yola çekti ve yolcuları tahliye etti. Sürücünün ilk müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
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i̇ett, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yangın, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü

Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi

20:12 15.09.2026
© AA / İslam YakutBakırköy'de İETT otobüsü yandı
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / İslam Yakut
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İstanbul Bakırköy'de hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev aldı, sürücü araçtaki yolcuları tahliye etti.
Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Ankara istikametinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yangını fark ederek aracı yan yola çekti ve yolcuları tahliye etti. Sürücünün ilk müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
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