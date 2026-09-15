https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakirkoyde-iett-otobusu-yandi-yolcular-tahliye-edildi-1108789794.html
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev aldı, sürücü araçtaki yolcuları tahliye etti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T20:12+0300
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i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
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yangın
yangın felaketi
yangın söndürme tüpü
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Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Ankara istikametinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yangını fark ederek aracı yan yola çekti ve yolcuları tahliye etti. Sürücünün ilk müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
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i̇ett, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yangın, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü
i̇ett, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yangın, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Bakırköy'de hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev aldı, sürücü araçtaki yolcuları tahliye etti.
Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Ankara istikametinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yangını fark ederek aracı yan yola çekti ve yolcuları tahliye etti. Sürücünün ilk müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.