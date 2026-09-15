https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakirkoyde-iett-otobusu-yandi-yolcular-tahliye-edildi-1108789794.html

Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi

Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy'de hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev aldı, sürücü araçtaki yolcuları tahliye etti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T20:12+0300

2026-09-15T20:12+0300

2026-09-15T20:12+0300

türki̇ye

i̇ett

i̇stanbul

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

yangın

yangın felaketi

yangın söndürme tüpü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108789632_0:31:3222:1843_1920x0_80_0_0_066a090add5e151fee41c6be9501e8e7.jpg

Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Ankara istikametinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yangını fark ederek aracı yan yola çekti ve yolcuları tahliye etti. Sürücünün ilk müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ett, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yangın, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü