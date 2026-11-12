https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/a-milli-futbol-takimi-sergen-yalcin-yonetimindeki-ilk-macinda-yenildi-1110307122.html
A Milli Futbol Takımı Belçika'ya 2-1 yenildi
A Milli Futbol Takımı Belçika'ya 2-1 yenildi
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika’ya 2-1 mağlup oldu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T21:57+0300
2026-11-12T21:57+0300
2026-11-12T22:12+0300
spor
a milli futbol takımı
sergen yalçın
a milli futbol takımı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yine puanla tanışamadı.İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 2-1 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nın tek golü Arda Güler'den geldi.Grupta oynadığı 5. maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı. Üçüncü galibiyetini alan Belçika ise puanını 9'a yükseltti.Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynayacak.Arda'dan frikik golüA Milli Takım, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.Arda, Belçika kalesini cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Yıldız oyuncu, frikikte müthiş bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.Belçika'nın orta sahadaki önemli ismi Kevin de Bruyne, Türkiye karşısında yine golünü attı.Liege'de oynanan ve Belçika'nın 3-0 kazandığı maçta 2 gol atan De Bruyne, İzmir'de de takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan isim oldu.De Bruyne, Türkiye'ye 2 maçta 3 gol attı.Sergen Yalçın'ın ilk hamleleriMücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan milli takımda ilk değişiklikler 58. dakikada geldi.Sergen Yalçın 58. dakikada iki değişikliğe gitti. Orkun Kökçü ve Enes Ünal kenara gelirken, Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.Beşiktaş forması giyen Belçikalı oyuncu Leandro Trossard, mücadelenin 69. dakikasında oyuna girdi.Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Kevin de Bruyne'nin yerine Trossard'ı oyuna sürdü.
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a milli futbol takımı, sergen yalçın, a milli futbol takımı
a milli futbol takımı, sergen yalçın, a milli futbol takımı
A Milli Futbol Takımı Belçika'ya 2-1 yenildi
21:57 12.11.2026 (güncellendi: 22:12 12.11.2026)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika’ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yine puanla tanışamadı.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 2-1 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nın tek golü Arda Güler'den geldi.
Grupta oynadığı 5. maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı. Üçüncü galibiyetini alan Belçika ise puanını 9'a yükseltti.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynayacak.
A Milli Takım, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Arda, Belçika kalesini cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Yıldız oyuncu, frikikte müthiş bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.
Belçika'nın orta sahadaki önemli ismi Kevin de Bruyne, Türkiye karşısında yine golünü attı.
Liege'de oynanan ve Belçika'nın 3-0 kazandığı maçta 2 gol atan De Bruyne, İzmir'de de takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan isim oldu.
De Bruyne, Türkiye'ye 2 maçta 3 gol attı.
Sergen Yalçın'ın ilk hamleleri
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan milli takımda ilk değişiklikler 58. dakikada geldi.
Sergen Yalçın 58. dakikada iki değişikliğe gitti. Orkun Kökçü ve Enes Ünal kenara gelirken, Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.
Beşiktaş forması giyen Belçikalı oyuncu Leandro Trossard, mücadelenin 69. dakikasında oyuna girdi.
Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Kevin de Bruyne'nin yerine Trossard'ı oyuna sürdü.