https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tartistigi-taksicinin-aracina-tekme-atan-motosiklet-surucusu-tutuklandi-1108892586.html
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı taksi şoförünün aracına tekme atarak zarar veren 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T17:23+0300
2026-09-20T17:23+0300
2026-09-20T17:26+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
beyoğlu
motosiklet
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Ömer Avni Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen motosiklet sürücüsü taksiye tekme attı.Olaya ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki A.E.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-ozfatura-hastaneye-kaldirildi-1108890952.html
türki̇ye
beyoğlu
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, beyoğlu, motosiklet
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, beyoğlu, motosiklet
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
17:23 20.09.2026 (güncellendi: 17:26 20.09.2026)
İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı taksi şoförünün aracına tekme atarak zarar veren 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Ömer Avni Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen motosiklet sürücüsü taksiye tekme attı.
Olaya ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki A.E.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.