Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tartistigi-taksicinin-aracina-tekme-atan-motosiklet-surucusu-tutuklandi-1108892586.html
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı taksi şoförünün aracına tekme atarak zarar veren 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T17:23+0300
2026-09-20T17:26+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
beyoğlu
motosiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098977832_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c80ac7ecabc879223d1582bc2e8f5a0.jpg
Ömer Avni Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen motosiklet sürücüsü taksiye tekme attı.Olaya ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki A.E.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-ozfatura-hastaneye-kaldirildi-1108890952.html
türki̇ye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098977832_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65677b26d96b440f8d459541c75f12b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, beyoğlu, motosiklet
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, beyoğlu, motosiklet

Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı

17:23 20.09.2026 (güncellendi: 17:26 20.09.2026)
© AAMotosiklet
Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı taksi şoförünün aracına tekme atarak zarar veren 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Ömer Avni Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen motosiklet sürücüsü taksiye tekme attı.
Olaya ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki A.E.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
TÜRKİYE
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала