Ryabkov: Avrupa'nın müzakerelere dahil edilmesi çabaları akamete uğratabilir
12:51 12.11.2026 (güncellendi: 13:20 12.11.2026)
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Avrupalıların müzakere sürecine dahil edilmesinin Ukrayna'daki çözüm çabalarının sekteye uğramasına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rıabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna müzakerelerine ve Avrupa ülkelerinin bu sürece katılma ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Burada (Avrupa, Rusya ve ABD arasında) çok ciddi bir yaklaşım farkı var. Bu nedenle Avrupalıların müzakere sürecine katılması, büyük ölçüde geriye gidiş ve şimdiye kadar 'faydasız olmayan' ve belli bir olumlu potansiyel taşıyan çabaların akamete uğraması anlamına gelebilir.”
‘Avrupa sağduyu sergilemeye istekli değil’
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu-Dabi’de gerçekleşen görüşme sırasında somut ilerlemenin kaydedildiğini açık olduğunu dile getiren Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya'nın tüm temel değerlendirmelerini ABD özel temsilcilerine doğrudan ileteceğini belirterek şunu kaydetti:
“Bundan sonra (ABD özel temsilcilerinin) görevi, aralarında Avrupalı meslektaşlarımızın da bulunduğu, bugün için en ufak bir sağduyu gösterme isteği taşımayan himayelerindekileri ikna etmek olacak.”
‘Avrupalılar kendini dışlanmış hissediyor’
Müzakere sürecine katılmakta ısrar eden Avrupalıların kendilerini dışlanmış hissettiğini söyleyen Ryabkov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim tutarlı ve kararlı şekilde savunduğumuz, üzerinde çalıştığımız yaklaşımları kavrayacak durumda değiller, onlar için bu yaklaşımların kabul edilemez olduğu çok açık. Onlar adına konuşmak istemem ancak gözlemlerimize göre, Amerikan yönetiminin ortaya attığı fikirlere de aynı ölçüde olumsuz bakıyorlar. Burada yaklaşımlar arasında çok ciddi bir uçurum var.”
‘AB'nin çözüme ilişkin açıklamaları ikiyüzlü’
Ryabkov, Avrupa Birliği’nin (AB) çözüm yönünde çalıştıklarına dair beyanları ile uygulamaları arasındaki farkın ikiyüzlülük ve yalandan kaynaklandığını şu sözlerle vurguladı:
“Sonuçta pratikteki çizgilerini ve politikalarını, çözüm yönünde çalıştıklarına dair beyanlarıyla uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Burada, Brüksel'in ve önde gelen Avrupa başkentlerinin ikiyüzlülüğüne ve yalanına dayanan devasa bir uçurum var.”