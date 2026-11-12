https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ryabkov-avrupanin-muzakerelere-dahil-edilmesi-cabalari-akamete-ugratabilir-1110291625.html

Ryabkov: Avrupa'nın müzakerelere dahil edilmesi çabaları akamete uğratabilir

Ryabkov: Avrupa'nın müzakerelere dahil edilmesi çabaları akamete uğratabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Avrupalıların müzakere sürecine dahil edilmesinin Ukrayna'daki çözüm çabalarının sekteye uğramasına neden olabileceği... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T12:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rıabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna müzakerelerine ve Avrupa ülkelerinin bu sürece katılma ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa sağduyu sergilemeye istekli değil’Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu-Dabi’de gerçekleşen görüşme sırasında somut ilerlemenin kaydedildiğini açık olduğunu dile getiren Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya'nın tüm temel değerlendirmelerini ABD özel temsilcilerine doğrudan ileteceğini belirterek şunu kaydetti:‘Avrupalılar kendini dışlanmış hissediyor’Müzakere sürecine katılmakta ısrar eden Avrupalıların kendilerini dışlanmış hissettiğini söyleyen Ryabkov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘AB'nin çözüme ilişkin açıklamaları ikiyüzlü’Ryabkov, Avrupa Birliği’nin (AB) çözüm yönünde çalıştıklarına dair beyanları ile uygulamaları arasındaki farkın ikiyüzlülük ve yalandan kaynaklandığını şu sözlerle vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ukraynanin-savunma-sanayisi-ve-enerji-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenledi-1110290763.html

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