https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ukraynanin-savunma-sanayisi-ve-enerji-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenledi-1110290763.html

Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji tesislerine kapsamlı saldırı düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji tesislerine kapsamlı saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksi ile enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir hava ve füze... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T11:25+0300

2026-11-12T11:25+0300

2026-11-12T11:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109347015_0:33:782:473_1920x0_80_0_0_19a29183f252efcb64e3904f7c03d542.png

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırının karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçları (İHA) kullanılarak Kiev kenti ile Kiev Bölgesindeki hedeflere yönelik düzenlendiği belirtildi.Açıklamaya göre, başkent Kiev'de orta menzilli ‘Hornet’tipi İHA'ların üretimini gerçekleştiren roket ve uzay sanayisi işletmesi ‘Generator’ fabrikası vuruldu.Kiev bölgesinde ise çeşitli tiplerde İHA montajının yapıldığı Brovarı'daki ‘Yeni Nesil Havacılık Patriot-Ukrayna‘ tesisinin sahası, operasyonel-taktik füzeler için katı yakıt bileşenleri üreten Kuzmintsı'daki ‘Keratem’ fabrikası ve İHA'lar için katı yakıtlı hızlandırıcılar imal eden Yagotin'deki ‘Stellar Jet’ işletmesi hedef alındı.Saldırılar kapsamında Jitomir kentinde Ukrayna savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan 330 ve 110 kilovoltluk iki trafo merkezinin vurulduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ve malzeme sevkiyatı yapan ve Odessa Limanı'na doğru seyir halinde olan bir kuru yük gemisinin de denizde hedef alındığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/witkoff-ve-kushner-moskovaya-geldi-1110287362.html

rusya

ukrayna

kiev

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze