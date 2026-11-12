https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ukraynanin-savunma-sanayisi-ve-enerji-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenledi-1110290763.html
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji tesislerine kapsamlı saldırı düzenledi
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji tesislerine kapsamlı saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksi ile enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir hava ve füze... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T11:25+0300
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2026-11-12T11:46+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
füze
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırının karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçları (İHA) kullanılarak Kiev kenti ile Kiev Bölgesindeki hedeflere yönelik düzenlendiği belirtildi.Açıklamaya göre, başkent Kiev'de orta menzilli ‘Hornet’tipi İHA'ların üretimini gerçekleştiren roket ve uzay sanayisi işletmesi ‘Generator’ fabrikası vuruldu.Kiev bölgesinde ise çeşitli tiplerde İHA montajının yapıldığı Brovarı'daki ‘Yeni Nesil Havacılık Patriot-Ukrayna‘ tesisinin sahası, operasyonel-taktik füzeler için katı yakıt bileşenleri üreten Kuzmintsı'daki ‘Keratem’ fabrikası ve İHA'lar için katı yakıtlı hızlandırıcılar imal eden Yagotin'deki ‘Stellar Jet’ işletmesi hedef alındı.Saldırılar kapsamında Jitomir kentinde Ukrayna savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan 330 ve 110 kilovoltluk iki trafo merkezinin vurulduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ve malzeme sevkiyatı yapan ve Odessa Limanı'na doğru seyir halinde olan bir kuru yük gemisinin de denizde hedef alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/witkoff-ve-kushner-moskovaya-geldi-1110287362.html
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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze
rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji tesislerine kapsamlı saldırı düzenledi
11:25 12.11.2026 (güncellendi: 11:46 12.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksi ile enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırının karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçları (İHA) kullanılarak Kiev kenti ile Kiev Bölgesindeki hedeflere yönelik düzenlendiği belirtildi.
Açıklamaya göre, başkent Kiev'de orta menzilli ‘Hornet’tipi İHA'ların üretimini gerçekleştiren roket ve uzay sanayisi işletmesi ‘Generator’ fabrikası vuruldu.
Kiev bölgesinde ise çeşitli tiplerde İHA montajının yapıldığı Brovarı'daki ‘Yeni Nesil Havacılık Patriot-Ukrayna‘ tesisinin sahası, operasyonel-taktik füzeler için katı yakıt bileşenleri üreten Kuzmintsı'daki ‘Keratem’ fabrikası ve İHA'lar için katı yakıtlı hızlandırıcılar imal eden Yagotin'deki ‘Stellar Jet’ işletmesi hedef alındı.
Saldırılar kapsamında Jitomir kentinde Ukrayna savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan 330 ve 110 kilovoltluk iki trafo merkezinin vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ve malzeme sevkiyatı yapan ve Odessa Limanı'na doğru seyir halinde olan bir kuru yük gemisinin de denizde hedef alındığı kaydedildi.