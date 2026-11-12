https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ile-afganistan-arasinda-170-milyon-dolarlik-mutabakat-1110332524.html

Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat

Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat

Sputnik Türkiye

Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Afganistan yönetimi, ülkeyi bölgesel bir transit merkezine dönüştürmek için... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T19:30+0300

2026-11-12T19:30+0300

2026-11-13T19:27+0300

dünya

rusya

afganistan

asya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

aleksey overçuk

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Afganistan’a gitti.Overçuk, ziyaret kapsamında Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdül Gani Baradar ile görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasında 170 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.Baradar, Afganistan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Asya arasında bir transit merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afganistan-cin-sinirina-yol-acti-121-kilometrelik-proje-tamamlandi-1109283728.html

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rusya, afganistan, asya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksey overçuk