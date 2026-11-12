https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ile-afganistan-arasinda-170-milyon-dolarlik-mutabakat-1110332524.html
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat
Sputnik Türkiye
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Afganistan yönetimi, ülkeyi bölgesel bir transit merkezine dönüştürmek için... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:30+0300
2026-11-12T19:30+0300
2026-11-13T19:27+0300
dünya
rusya
afganistan
asya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
aleksey overçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110332353_20:0:1060:585_1920x0_80_0_0_89871bec6d7a88cebf6841a5fbe96905.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Afganistan’a gitti.Overçuk, ziyaret kapsamında Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdül Gani Baradar ile görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasında 170 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.Baradar, Afganistan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Asya arasında bir transit merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afganistan-cin-sinirina-yol-acti-121-kilometrelik-proje-tamamlandi-1109283728.html
rusya
afganistan
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110332353_150:0:930:585_1920x0_80_0_0_c00c0127404b88ffb4586ce36b2e7b3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, afganistan, asya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksey overçuk
rusya, afganistan, asya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksey overçuk
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat
19:30 12.11.2026 (güncellendi: 19:27 13.11.2026)
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Afganistan yönetimi, ülkeyi bölgesel bir transit merkezine dönüştürmek için Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı hedefliyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Afganistan’a gitti.
Overçuk, ziyaret kapsamında Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdül Gani Baradar ile görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasında 170 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.
Baradar, Afganistan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Asya arasında bir transit merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti.