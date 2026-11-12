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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ile-afganistan-arasinda-170-milyon-dolarlik-mutabakat-1110332524.html
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat
Sputnik Türkiye
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Afganistan yönetimi, ülkeyi bölgesel bir transit merkezine dönüştürmek için... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:30+0300
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dünya
rusya
afganistan
asya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Afganistan’a gitti.Overçuk, ziyaret kapsamında Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdül Gani Baradar ile görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasında 170 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.Baradar, Afganistan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Asya arasında bir transit merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afganistan-cin-sinirina-yol-acti-121-kilometrelik-proje-tamamlandi-1109283728.html
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rusya, afganistan, asya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksey overçuk
rusya, afganistan, asya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksey overçuk

Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolarlık mutabakat

19:30 12.11.2026 (güncellendi: 19:27 13.11.2026)
© SputnikRusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı
Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik
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Rusya ile Afganistan arasında 170 milyon dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Afganistan yönetimi, ülkeyi bölgesel bir transit merkezine dönüştürmek için Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı hedefliyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Afganistan’a gitti.
Overçuk, ziyaret kapsamında Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdül Gani Baradar ile görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasında 170 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.
Baradar, Afganistan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Asya arasında bir transit merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın ulaştırma alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti.
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