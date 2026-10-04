https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afganistan-cin-sinirina-yol-acti-121-kilometrelik-proje-tamamlandi-1109283728.html
Afganistan Çin sınırına yol açtı: 121 kilometrelik proje tamamlandı
Afganistan Çin sınırına yol açtı: 121 kilometrelik proje tamamlandı
Sputnik Türkiye
Afganistan, ülkenin en ücra bölgelerinden Vahan Koridoru üzerinden Çin sınırına ulaşan 121 kilometreden uzun yolu resmen açtı. İki yılda tamamlanan projenin... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T19:32+0300
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Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunan ve Çin sınırına uzanan Vahan Koridoru'nda iki yıl önce başlayan yol projesi tamamlandı.Ülkenin, Pakistan ile fiili sınır hattı kabul edilen Durand Hattı'nda yer alan Borogil bölgesinden başlayan ve Çin sınırına uzanan yol için açılış töreni düzenlendi.120 kilometreden uzun yol aracılığıyla iki ülke arasında kara yolu bağlantısı kurulmuş oldu.Asfaltlanmamış yolun Afganistan'a maliyeti 5.5 milyon dolar oldu.Vahan Koridoru, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ve Çin'in diğer batı bölgelerine açılan geçit olması sebebiyle güvenlik açısından önem taşıyor.Yeni yolun açılmasıyla Afganistan'ın Çin'e doğrudan kara erişimi oluşturulurken, Kabil yönetimi bu güzergahı ülkenin bölgesel ticaretteki rolünü artırmak için kullanmayı hedefliyor. Afganistan, uzun vadede güzergah üzerinden Çin ile İran arasındaki ticarette bir geçiş noktası haline gelmeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/taylandda-seller-32-milyondan-fazla-kisiyi-etkiledi-1109283205.html
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afganistan, çin, pakistan, koridor, yol, ticaret
afganistan, çin, pakistan, koridor, yol, ticaret
Afganistan Çin sınırına yol açtı: 121 kilometrelik proje tamamlandı
Afganistan, ülkenin en ücra bölgelerinden Vahan Koridoru üzerinden Çin sınırına ulaşan 121 kilometreden uzun yolu resmen açtı. İki yılda tamamlanan projenin ticaret, ekonomik kalkınma ve bölgesel transit açısından önemli rol oynaması bekleniyor.
Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunan ve Çin sınırına uzanan Vahan Koridoru'nda iki yıl önce başlayan yol projesi tamamlandı.
Ülkenin, Pakistan ile fiili sınır hattı kabul edilen Durand Hattı'nda yer alan Borogil bölgesinden başlayan ve Çin sınırına uzanan yol için açılış töreni düzenlendi.
120 kilometreden uzun yol aracılığıyla iki ülke arasında kara yolu bağlantısı kurulmuş oldu.
Asfaltlanmamış yolun Afganistan'a maliyeti 5.5 milyon dolar oldu.
Vahan Koridoru, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ve Çin'in diğer batı bölgelerine açılan geçit olması sebebiyle güvenlik açısından önem taşıyor.
Yeni yolun açılmasıyla Afganistan'ın Çin'e doğrudan kara erişimi oluşturulurken, Kabil yönetimi bu güzergahı ülkenin bölgesel ticaretteki rolünü artırmak için kullanmayı hedefliyor. Afganistan, uzun vadede güzergah üzerinden Çin ile İran arasındaki ticarette bir geçiş noktası haline gelmeyi amaçlıyor.