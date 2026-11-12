https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rus-askeri-analist-korotcenko-rusya-kievin-gri-bolge-onerisini-kabul-edilemez-buluyor-1110304507.html
Rus askeri analist Korotçenko: Rusya, Kiev’in 'gri bölge' önerisini kabul edilemez buluyor
Rus askeri analist Korotçenko: Rusya, Kiev’in 'gri bölge' önerisini kabul edilemez buluyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist ve Natsionalnaya Oborona dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya’nın Ukrayna’da “gri bölgeler” oluşturulması fikrine neden... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:26+0300
2026-11-12T19:26+0300
2026-11-12T19:27+0300
görüş
i̇gor korotçenko
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
rusya
ukrayna
kiev
avrupa birliği
ab
batı
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Korotçenko’ya göre “gri bölgeler”, Rusya’nın kontrolünde olmayan, bu kapsamda Donbass’ın henüz kontrol altına alınmamış bölümlerini ifade ediyor. Kiev yönetimi bu alanlarda Ukrayna ordusu birlikleri, Avrupa Birliği’nden askeri unsurlar veya gözlemcilerin bulunabileceği ya da askerden arındırılmış bir bölge oluşturulabileceği bir güvenlik boşluğu yaratmayı hedefliyor.Bu seçeneğin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Korotçenko, Rusya Anayasası’nda devlet sınırlarının açıkça tanımlandığını belirterek, hem müzakere süreci hem de askeri operasyonların Rusya ile Ukrayna arasındaki devlet sınırı üzerinde tam kontrol kurulmasını öngördüğünü ifade etti. Korotçenko, Ukrayna ordusunun terör saldırılarına, Rusya topraklarının bir bölümünü işgal girişimlerine (Kursk bölgesindeki olaylar) ve sabotaj-terör eylemlerine yanıt olarak Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarındaki bir dizi bölge ve yerleşimi kontrol altına aldığını belirtti.Kremlin’in, benzer bir durumun yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla bu bölgelerdeki Rus askeri varlığını kalıcı bir güvenlik unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Korotçenko, Kiev’in Rus askerlerinin çekilmesini ve bölgelerin AB birliklerince ya da Rus askerlerinin bulunmadığı başka bir statüyle kontrol edilmesini istediğini kaydetti.Korotçenko, Zelenskiy’nin sahadaki aleyhte durumu siyasi yollarla değiştirmeye çalıştığını ve Batı’nın desteğiyle Rusya'ya ve ABD'ye müzakerelere ilişkin kendi yaklaşımını dayatmayı amaçladığına dikkat çekerek, bu girişimi Kiev'in en azından Brüksel, Paris, Berlin ve Londra ile mutabık kaldığı “taktik bir siyasi-diplomatik manevra” olarak nitelendirdi. Korotçenko ayrıca, Rusya’nın askeri kazanımlarının siyasi-diplomatik anlaşmalarla değersizleştirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/fransiz-analist-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesini-degerlendirdi-1110300674.html
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i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, rusya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, ab, batı, donbass
i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, rusya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, ab, batı, donbass
Rus askeri analist Korotçenko: Rusya, Kiev’in 'gri bölge' önerisini kabul edilemez buluyor
19:26 12.11.2026 (güncellendi: 19:27 12.11.2026)
Rus askeri analist ve Natsionalnaya Oborona dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya’nın Ukrayna’da “gri bölgeler” oluşturulması fikrine neden karşı çıktığını ve kontrolündeki topraklarda asker bulundurma ısrarını Sputnik’e değerlendirdi.
Korotçenko’ya göre “gri bölgeler”, Rusya’nın kontrolünde olmayan, bu kapsamda Donbass’ın henüz kontrol altına alınmamış bölümlerini ifade ediyor. Kiev yönetimi bu alanlarda Ukrayna ordusu birlikleri, Avrupa Birliği’nden askeri unsurlar veya gözlemcilerin bulunabileceği ya da askerden arındırılmış bir bölge oluşturulabileceği bir güvenlik boşluğu yaratmayı hedefliyor.
Bu seçeneğin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Korotçenko, Rusya Anayasası’nda devlet sınırlarının açıkça tanımlandığını belirterek, hem müzakere süreci hem de askeri operasyonların Rusya ile Ukrayna arasındaki devlet sınırı üzerinde tam kontrol kurulmasını öngördüğünü ifade etti. Korotçenko, Ukrayna ordusunun terör saldırılarına, Rusya topraklarının bir bölümünü işgal girişimlerine (Kursk bölgesindeki olaylar) ve sabotaj-terör eylemlerine yanıt olarak Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarındaki bir dizi bölge ve yerleşimi kontrol altına aldığını belirtti.
Kremlin’in, benzer bir durumun yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla bu bölgelerdeki Rus askeri varlığını kalıcı bir güvenlik unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Korotçenko, Kiev’in Rus askerlerinin çekilmesini ve bölgelerin AB birliklerince ya da Rus askerlerinin bulunmadığı başka bir statüyle kontrol edilmesini istediğini kaydetti.
Korotçenko, Zelenskiy’nin sahadaki aleyhte durumu siyasi yollarla değiştirmeye çalıştığını ve Batı’nın desteğiyle Rusya'ya ve ABD'ye müzakerelere ilişkin kendi yaklaşımını dayatmayı amaçladığına dikkat çekerek, bu girişimi Kiev'in en azından Brüksel, Paris, Berlin ve Londra ile mutabık kaldığı “taktik bir siyasi-diplomatik manevra” olarak nitelendirdi. Korotçenko ayrıca, Rusya’nın askeri kazanımlarının siyasi-diplomatik anlaşmalarla değersizleştirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.