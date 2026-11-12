https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/fransiz-analist-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesini-degerlendirdi-1110300674.html

Fransız analist, Putin'in Witkoff ve Kushner ile görüşmesini değerlendirdi

Fransız analist, Putin'in Witkoff ve Kushner ile görüşmesini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Fransız siyasi analist Come Carpentier de Gourdon, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planlarını blöf olarak nitelendirdi. Gourdon, Rusya'nın... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T18:54+0300

2026-11-12T18:54+0300

2026-11-12T18:54+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesini değerlendiren Fransız siyasi analist Come Carpentier de Gourdon, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planları ve barış müzakerelerindeki tutumlarına ilişkin soruları yanıtladı. Gourdon, Avrupa'nın ABD desteğine yönelik beklentilerini, Rusya karşısındaki askeri seçeneklerini ve müzakerelerde geri adım atmaktan neden kaçındığını değerlendirdi.Avrupalı liderler, bir tür dokunulmazlığa sahip olduklarına ve herhangi bir sonuçla karşılaşmadan Ukrayna'daki askeri varlıklarını artırabileceklerine inanıyor gibi görünüyor. Başkan Putin'in son açıklamaları göz önüne alındığında, bu varsayım ne kadar gerçekçi?Come Carpentier de Gourdon:Avrupalıların tutumuna gelince, bildiğimiz üzere kendileri doğrudan müzakerelere dahil edilmediler. Ancak yine de en azından müzakerelerin çevresinde bir şekilde yer aldılar. Avrupa'nın uzun zamandır dile getirdiği bir beklentisi ve talebi var: 'Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bu ülkede bulunmaları gerektiğini savunuyorlar.'Elbette Rusya, tüm Avrupa'yı kapsayan kapsamlı bir güvenlik anlaşması yapılması gerektiğini belirtti. Hatta Başkan Trump da Rus tarafının bu açıklamasını yineleyerek, anlaşmanın yalnızca Ukrayna ve Rusya'yı değil, bütün Avrupa'yı kapsamasını beklediğini söyledi.Bununla birlikte, Avrupa'nın tutumu Rusya tarafından açıkça bir tehdit olarak görülüyor. Sorunuza doğrudan yanıt vermek gerekirse, bence Avrupalılar, ABD kendilerini desteklemeye devam ettiği veya en azından karşılarına çıkmadığı sürece, NATO ya da başka bir ittifak aracılığıyla Ukrayna konusundaki isteklerini hayata geçirebileceklerine inanıyor.Bu sert çizgi öncelikle İngilizler tarafından, ayrıca Almanlar ve Fransızlar tarafından da destekleniyor.Avrupa Birliği, özellikle ABD'deki son ara seçimlerin ardından Amerikan desteğine güvenmeyi umuyor. Bu seçimler, Demokratların ABD yönetiminin yasama kanadında baskın bir konuma gelmesini sağladı. Demokratların, en azından eski kuşak olarak adlandırılan muhafazakar Demokratların, genel olarak Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya'ya karşı sert bir çizgi benimseyen kişiler olduğu biliniyor.Elbette diğer ülkeler çok farklı tutumlar sergiliyor.Bana öyle geliyor ki Avrupalılar açısından Ukrayna'da askeri varlık bulundurmak, aynı zamanda bu ülkede halihazırda yaptıkları yatırımları ve Ukrayna'nın altyapısı ile doğal kaynaklarına gelecekte yapmayı planladıkları yatırımları korumanın bir yolu.Peki Avrupalıların, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde ciddi bir riskle karşılaşmayacakları yönündeki düşünceleri ne kadar gerçekçi?Bu yaklaşım, Rusya'nın, muhtemelen bir şekilde ABD tarafından da desteklenecek birleşik bir Avrupa'ya karşı savaşı sürdürmek istemeyeceği varsayımına dayanıyor.Ancak bunun aynı zamanda bir blöf olduğunu düşünüyorum. Rusya tutumundan geri adım atmazsa Avrupalıların ilerleyebileceğini sanmıyorum. Çünkü kendileri de Ukrayna'ya ancak bir tür barış anlaşmasına varıldıktan sonra asker konuşlandıracaklarını açıkça belirttiler.Başka bir ifadeyle, savaşın sürdüğü bir bölgeye asker göndermek istemiyorlar.Sizce Avrupalılar neden son müzakere turunu aktif biçimde sabote etmeye çalışıyor ve Zelenskiy'i de bunu yapmaya teşvik ediyor?Come Carpentier de Gourdon:Bence Avrupalılar, Ukrayna çatışmasında Ukrayna tarafına hem maddi kaynaklar hem de siyasi güvenilirlik açısından o kadar büyük yatırımlar yaptılar ki artık geri adım atmakta son derece zorlanıyorlar.Çünkü Avrupa'yı esasen yoksullaştıran ve Avrupa vatandaşları için ciddi mali sıkıntılar yaratan bu politika nedeniyle kendi halkları tarafından zaten yoğun biçimde eleştiriliyorlar.Dolayısıyla, esasen yenilgi anlamına gelecek bir dizi tavizi kabul etmeleri gerektiğini itiraf etmek onlar açısından son derece zor.Ayrıca bazı Avrupalı liderlerin, Rusya ile ABD arasında varıldığı düşünülen anlaşmanın şartlarını kabul etmeleri halinde, karar alma sürecinin dışında kaldıklarının ortaya çıkmasından ve uluslararası siyasette etkilerini kaybetmiş görünmekten korktuklarını düşünüyorum.Bundan çok korkuyorlar. Çünkü böyle bir durumun Avrupa Birliği'nin dağılmasını ya da en azından gevşemesini hızlandırabileceğini düşünüyorlar.Başka bir ifadeyle, üye devletler arasında hem dış politika hem de iç politika konularındaki görüş ayrılıklarının giderek artması nedeniyle Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bütünlüğünü kaybedebileceğinden endişe ediyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putinin-abdli-temsilciler-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1110300557.html

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abd, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği