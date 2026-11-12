https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/prof-dr-ahmet-ercandan-istanbul-uyarisi-2-noktayi-isaret-etti-bu-depremlerin-olmasi-kacinilmaz-1110290728.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul uyarısı, 2 noktayı işaret etti: 'Bu depremlerin olması kaçınılmaz'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul uyarısı, 2 noktayı işaret etti: 'Bu depremlerin olması kaçınılmaz'

Sputnik Türkiye

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 27. yılında açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki hareketliliğe dikkat çekti. Ercan, Kuzey... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T11:55+0300

2026-11-12T11:55+0300

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türki̇ye

deprem

ahmet ercan

düzce

övgün ahmet ercan

kuzey anadolu fayı

küçükçekmece

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 27. yılında Kuzey Marmara'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Düzce depreminin 17 Ağustos 1999 depremi tarafından tetiklendiğini belirten Ercan, Küçükçekmece ve Silivri Körfezi açıklarında beklediği depremlerin büyüklüklerine ilişkin öngörülerini paylaştı.12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremde 710 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı.Ercan'dan Kuzey Marmara için deprem açıklamasıProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Düzce depreminin 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin tetiklemesi sonucunda oluştuğunu ifade etti. Kuzey Anadolu Fayı boyunca depremlerin ilerleyişini "mehter yürüyüşü" benzetmesiyle anlatan Ercan, Düzce depremini bu süreçte "geri adım" olarak nitelendirdi. Ercan, Kuzey Marmara'da iki ayrı deprem beklediğini belirterek büyüklük tahminlerini de açıkladı. Ercan'a göre Küçükçekmece açıklarında 6,4 ile 6,7, Silivri Körfezi'nde ise 6,9 ile 7,1 büyüklüğü aralığında deprem meydana gelebilir.Ercan şu ifadeleri kullandı:"12 Kasım Düzce depremi M7,2, 17 Ağustos 1999 M7,6 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi sonucunda oluşmuş bir depremdir. Bolu ile Kocaeli arasındaki Sakarya çukuru yer kabuğunun kırılma direnci düşük olduğundan bu kesimde sıkça gerginlik boş alımları olup, Marmara’da olacak depremi geciktirir. Kuzey Anadolu kırığı boyunca depremler mehter yürüyüşü yapar; iki ileri bir geri. Düzce depremi geri adımdır. Bundan sonra Kuzey Marmara’da küçükçekmece önünde M6,4-M6,7’lik, ayrıca Silivri Körfezi’nde M6,9-M7,1’lik iki depremin olması kaçınılmazdır. Bu depremlerin birinci° etkileme uzaklığı yaklaşık 80 km olacağından, gerek Avrupa Karadeniz kıyıları ve gerekse Yalova, Mudanya, Gemlik, Bandırma, Erdek, Tekirdağ kıyılarında etkili olması beklenir.Sarsıntı dokunçalarından etkilenmemek için sağlam yerde sağlam yapı gerekir.Bir ülkede depremlerin kırımla sonuçlanmaması için ülke ekonomisinin sıkıntısız, bireylerin geçim sıkıntısı çekmemesi gerekir.Kısacası deprem yıkımlarının öncelikli ana nedeni ekonomik yoksulluktur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/deprem-aninda-evde-ilk-ne-yapmali-akut-temsilcisi-onder-turandan-yatak-basinda-olmasi-gereken-iki-1110255576.html

türki̇ye

düzce

kuzey anadolu fayı

küçükçekmece

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deprem, ahmet ercan, düzce, övgün ahmet ercan, kuzey anadolu fayı, küçükçekmece