https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/polanskiy-nato-dogu-kanadinda-caydiriciligi-2027de-otomatiklestirmeyi-hedefliyor-1110302409.html
Polanskiy: NATO doğu kanadında caydırıcılığı 2027'de otomatikleştirmeyi hedefliyor
Polanskiy: NATO doğu kanadında caydırıcılığı 2027'de otomatikleştirmeyi hedefliyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polanskiy, NATO'nun doğu kanadında otomatikleştirilmiş bir "caydırıcılık hattı" kurmayı planladığını ve bu süreci 2027... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T18:28+0300
2026-11-12T18:28+0300
2026-11-12T18:28+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
rusya
nato
kuzey atlantik
akdeniz
palantir
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Polanskiy, AGİT Daimi Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ittifakın İtalya, Kuzey Atlantik, Akdeniz ve Finlandiya'da eş zamanlı tatbikatlar düzenlediğine dikkati çekti.Rusya sınırları boyunca insansız hava aracı üretiminden lojistik koridorlarına kadar çok katmanlı bir karşıtlık altyapısının inşa edildiğini belirten diplomat, Baltık ülkelerinde Ukrayna ile birlikte İHA fabrikaları kurulduğunu, Letonya'nın Rusya ve Belarus sınırındaki Latgale bölgesinde birkaç yüz kilometre menzilli saldırı-keşif İHA'ları üreten bir tesis inşa edildiğini kaydetti.Polonya'da NATO'nun psikolojik harekat ve stratejik iletişim merkezinin, Riga'da ise ittifakın stratejik iletişim mükemmeliyet merkezinin faaliyet gösterdiğini aktaran Polanskiy, NATO'nun Palantir platformu temelli birleşik dijital komuta ağı, yoğun gözetleme ağı, robotik platformlar ve İHA karşıtı sistemlerle donatılmış geniş kapsamlı otomatik "caydırıcılık hattı"nı 2027 sonuna kadar tamamlamayı planladığını ifade etti.Polanskiy ayrıca Moskova'nın Ukrayna ve Rusya dahil tüm Avrupa devletleri için güvenlik garantilerini görüşmeye hazır olduğunu, ancak Avrupa'nın Rusya'nın hiçbir çıkarı olamayacağı izlenimini vermeyi tercih ettiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/zaharova-rusya-avrupaya-saldirmayi-planlamiyor-ancak-artan-tehditleri-dikkate-alacak-1110277723.html
rusya
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dmitriy polyanskiy, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, nato, kuzey atlantik, akdeniz, palantir, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
dmitriy polyanskiy, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, nato, kuzey atlantik, akdeniz, palantir, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Polanskiy: NATO doğu kanadında caydırıcılığı 2027'de otomatikleştirmeyi hedefliyor
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polanskiy, NATO'nun doğu kanadında otomatikleştirilmiş bir "caydırıcılık hattı" kurmayı planladığını ve bu süreci 2027 sonuna kadar tamamlamayı öngördüğünü belirtti.
Polanskiy, AGİT Daimi Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ittifakın İtalya, Kuzey Atlantik, Akdeniz ve Finlandiya'da eş zamanlı tatbikatlar düzenlediğine dikkati çekti.
Rusya sınırları boyunca insansız hava aracı üretiminden lojistik koridorlarına kadar çok katmanlı bir karşıtlık altyapısının inşa edildiğini belirten diplomat, Baltık ülkelerinde Ukrayna ile birlikte İHA fabrikaları kurulduğunu, Letonya'nın Rusya ve Belarus sınırındaki Latgale bölgesinde birkaç yüz kilometre menzilli saldırı-keşif İHA'ları üreten bir tesis inşa edildiğini kaydetti.
Polonya'da NATO'nun psikolojik harekat ve stratejik iletişim merkezinin, Riga'da ise ittifakın stratejik iletişim mükemmeliyet merkezinin faaliyet gösterdiğini aktaran Polanskiy, NATO'nun Palantir platformu temelli birleşik dijital komuta ağı, yoğun gözetleme ağı, robotik platformlar ve İHA karşıtı sistemlerle donatılmış geniş kapsamlı otomatik "caydırıcılık hattı"nı 2027 sonuna kadar tamamlamayı planladığını ifade etti.
Polanskiy ayrıca Moskova'nın Ukrayna ve Rusya dahil tüm Avrupa devletleri için güvenlik garantilerini görüşmeye hazır olduğunu, ancak Avrupa'nın Rusya'nın hiçbir çıkarı olamayacağı izlenimini vermeyi tercih ettiğini söyledi.