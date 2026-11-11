https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/zaharova-rusya-avrupaya-saldirmayi-planlamiyor-ancak-artan-tehditleri-dikkate-alacak-1110277723.html
Zaharova: Rusya Avrupa’ya saldırmayı planlamıyor ancak artan tehditleri dikkate alacak
Zaharova: Rusya Avrupa’ya saldırmayı planlamıyor ancak artan tehditleri dikkate alacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirterek, Moskova’nın artan dış tehditleri dikkate alacağını ve... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T18:42+0300
2026-11-11T18:42+0300
2026-11-11T18:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Avrupa’ya saldırmayı planlamadığını ve militarist histerinin körüklenmesinden yana olmadığını söyledi.Zaharova, “Bir kez daha tekrarlıyorum: Ne Avrupa’ya ne de Estonya’ya saldırma veya buraları işgal etme niyetinde olmadığımızı defalarca ifade ettik. Rusya, militarist histeriyi körüklemek istemiyor ancak artan dış tehditleri dikkate alacak ve kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir” dedi.Ukrayna’da yabancı asker konuşlandırılmasına karşı çıkışRusya’nın Ukrayna’da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasını kabul etmediğini belirten Zaharova, Avrupa yönetimlerine de eleştiriler yöneltti.Zaharova, “Avrupa rejimlerinin, bu kusurlu yaklaşımları ve zihniyetleriyle Ukrayna’ya ilişkin müzakere masasında yeri yok” ifadelerini kullandı.İngiltere’nin Moskova ile yeni iletişim kanalları oluşturmak istediğine ilişkin açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyleyen Zaharova, bu kanalların 2024’te Londra’nın girişimiyle kesildiğini belirtti.Gazze ve İran’a ilişkin açıklamalarZaharova, İsrail’e Gazze’de durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acil önlemler alma ve insani yardımların bölgeye erişimini yeniden sağlama çağrısında bulundu.ABD’nin İran’ın kara yoluyla ticaretini izlemeye yönelik planlarını “provokatif” olarak nitelendiren Zaharova, bu tür adımların krizi komşu bölgelere yayacağına dikkat çekti.Rusya’nın İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarma önerisinin hala “masada” olduğunu belirten Zaharova, başka seçenekler sunulması halinde Moskova’nın bunları da değerlendireceğini söyledi.Lavrov, Manila’daki zirveye katılacakZaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 17 Kasım’da Manila’da düzenlenecek Doğu Asya Zirvesi’nde Rus heyetine başkanlık edeceğini belirtti.Rusya’nın yabancı şirketlerle hakkaniyetli diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Zaharova, buna yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmeye hazır Japon şirketlerinin de dahil olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/putin-kgaonun-dar-kapsamli-gorusmeleri-ayrintili-ve-verimli-gecti-1110275725.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, avrupa, ukrayna, i̇ran, gazze, sergey lavrov, doğu asya zirvesi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, avrupa, ukrayna, i̇ran, gazze, sergey lavrov, doğu asya zirvesi
Zaharova: Rusya Avrupa’ya saldırmayı planlamıyor ancak artan tehditleri dikkate alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirterek, Moskova’nın artan dış tehditleri dikkate alacağını ve ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Avrupa’ya saldırmayı planlamadığını ve militarist histerinin körüklenmesinden yana olmadığını söyledi.
Zaharova, “Bir kez daha tekrarlıyorum: Ne Avrupa’ya ne de Estonya’ya saldırma veya buraları işgal etme niyetinde olmadığımızı defalarca ifade ettik. Rusya, militarist histeriyi körüklemek istemiyor ancak artan dış tehditleri dikkate alacak ve kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir” dedi.
Ukrayna’da yabancı asker konuşlandırılmasına karşı çıkış
Rusya’nın Ukrayna’da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasını kabul etmediğini belirten Zaharova, Avrupa yönetimlerine de eleştiriler yöneltti.
Zaharova, “Avrupa rejimlerinin, bu kusurlu yaklaşımları ve zihniyetleriyle Ukrayna’ya ilişkin müzakere masasında yeri yok” ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin Moskova ile yeni iletişim kanalları oluşturmak istediğine ilişkin açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyleyen Zaharova, bu kanalların 2024’te Londra’nın girişimiyle kesildiğini belirtti.
Gazze ve İran’a ilişkin açıklamalar
Zaharova, İsrail’e Gazze’de durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acil önlemler alma ve insani yardımların bölgeye erişimini yeniden sağlama çağrısında bulundu.
ABD’nin İran’ın kara yoluyla ticaretini izlemeye yönelik planlarını “provokatif” olarak nitelendiren Zaharova, bu tür adımların krizi komşu bölgelere yayacağına dikkat çekti.
Rusya’nın İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarma önerisinin hala “masada” olduğunu belirten Zaharova, başka seçenekler sunulması halinde Moskova’nın bunları da değerlendireceğini söyledi.
Lavrov, Manila’daki zirveye katılacak
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 17 Kasım’da Manila’da düzenlenecek Doğu Asya Zirvesi’nde Rus heyetine başkanlık edeceğini belirtti.
Rusya’nın yabancı şirketlerle hakkaniyetli diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Zaharova, buna yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmeye hazır Japon şirketlerinin de dahil olduğunu kaydetti.