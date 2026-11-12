https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/peskov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-esir-takasinin-ayrintilari-henuz-netlesmedi-1110306786.html

Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları henüz netleşmedi

Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları henüz netleşmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında planlanan esir takasının ayrıntılarının henüz netleşmediğini, somut parametrelerin yakında... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T21:42+0300

2026-11-12T21:42+0300

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dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

esir takası

rusya savunma bakanlığı

vladimir medinskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları üzerinde henüz çalışılmadığını, bu konunun ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada planlanan esir takasının parametrelerine ilişkin olarak “Elbette, bunların üzerinde daha çalışılması gerekiyor” dedi.Peskov ayrıca, yeni esir takasına ilişkin bilgilerin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, esir takası, rusya savunma bakanlığı, vladimir medinskiy