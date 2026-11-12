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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/peskov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-esir-takasinin-ayrintilari-henuz-netlesmedi-1110306786.html
Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları henüz netleşmedi
Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları henüz netleşmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında planlanan esir takasının ayrıntılarının henüz netleşmediğini, somut parametrelerin yakında... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T21:42+0300
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ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
esir takası
rusya savunma bakanlığı
vladimir medinskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları üzerinde henüz çalışılmadığını, bu konunun ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada planlanan esir takasının parametrelerine ilişkin olarak “Elbette, bunların üzerinde daha çalışılması gerekiyor” dedi.Peskov ayrıca, yeni esir takasına ilişkin bilgilerin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, esir takası, rusya savunma bakanlığı, vladimir medinskiy
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, esir takası, rusya savunma bakanlığı, vladimir medinskiy

Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları henüz netleşmedi

21:42 12.11.2026 (güncellendi: 22:37 12.11.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında planlanan esir takasının ayrıntılarının henüz netleşmediğini, somut parametrelerin yakında açıklanacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının ayrıntıları üzerinde henüz çalışılmadığını, bu konunun ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada planlanan esir takasının parametrelerine ilişkin olarak “Elbette, bunların üzerinde daha çalışılması gerekiyor” dedi.
Peskov ayrıca, yeni esir takasına ilişkin bilgilerin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtti.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz
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