Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz
14:27 11.11.2026 (güncellendi: 15:13 11.11.2026)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy basının karşısına çıkarak görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Abu Dabi'deki Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenledi.
Medinskiy'in öne çıkan açıklamaları:
🔴Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı
🔴Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz
🔴Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi
🔴Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak
🔴Trump'ın elçileri samimi ve etkili insanlar, onlara çok minnettarız
🔴Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir barış teklifi bile almadı
Medinskiy'in öne çıkan açıklamaları:
🔴Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı
🔴Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz
🔴Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi
🔴Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak
🔴Trump'ın elçileri samimi ve etkili insanlar, onlara çok minnettarız
🔴Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir barış teklifi bile almadı
'Avrupa, ABD'den ders almalı'
🔴Avrupa, barışı sağlama arzusu konusunda ABD'li temsilcilerden ders almalı
🔴Avrupalılar sivillerin toplu halde öldürülmesine katkı sunuyor ve Ukrayna halkını toplu olarak aldatıyorlar
🔴Avrupalıların vicdanı uyandığı zaman müzakerelerin katılımcısı olabilirler
🔴Müzakere sürecinin somut detayları, nihai anlaşmalara varılana kadar tartışılmıyor
🔴Abu Dabi'de Avrupalılarla temas kurulmadı, buradaki statüleri belirsiz
🔴Yeni güvenlik sistemi adil olmalı ve diğer ülkelerin zararına olmamalıdır
🔴Avrupalılar sivillerin toplu halde öldürülmesine katkı sunuyor ve Ukrayna halkını toplu olarak aldatıyorlar
🔴Avrupalıların vicdanı uyandığı zaman müzakerelerin katılımcısı olabilirler
🔴Müzakere sürecinin somut detayları, nihai anlaşmalara varılana kadar tartışılmıyor
🔴Abu Dabi'de Avrupalılarla temas kurulmadı, buradaki statüleri belirsiz
🔴Yeni güvenlik sistemi adil olmalı ve diğer ülkelerin zararına olmamalıdır
'Rus topraklarının her bir karışı geri döndürülecek'
Medinskiy, toprak meselelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
Rus topraklarının her bir karışı, öyle ya da böyle Rusya'ya geri döndürülecek. Avrupa gazeteleri de kendi illüzyon dünyalarında yaşamaya devam etsinler. Çok teşekkür ederim.
Kremlin: Avrupalıların açıklamaları, henüz Ukrayna'da barışa istekli olduklarını göstermiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından konuştu.
🗣Peskov'un öne çıkan sözleri:
🔴Avrupalıların açıklamaları henüz Ukrayna'da barışa katkıda bulunma isteklerini göstermiyor
🔴Henüz Rusya'nın Avrupa ile iletişimine dair bir vizyon yok, ancak bir aşamada bunun da mutlaka gündeme geleceği kesin
🔴ABD tarafıyla iletişim sürdürülecek
🔴Ukrayna çözüm süreci, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların gündeminde yer alıyor
🔴Putin, Abu Dabi'deki müzakereler hakkında kapsamlı bir rapor alacak
🔴Putin, Merz de dahil Avrupalılarla temaslara açık
🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine yapacağı seyahatle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı
🗣Peskov'un öne çıkan sözleri:
🔴Avrupalıların açıklamaları henüz Ukrayna'da barışa katkıda bulunma isteklerini göstermiyor
🔴Henüz Rusya'nın Avrupa ile iletişimine dair bir vizyon yok, ancak bir aşamada bunun da mutlaka gündeme geleceği kesin
🔴ABD tarafıyla iletişim sürdürülecek
🔴Ukrayna çözüm süreci, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların gündeminde yer alıyor
🔴Putin, Abu Dabi'deki müzakereler hakkında kapsamlı bir rapor alacak
🔴Putin, Merz de dahil Avrupalılarla temaslara açık
🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine yapacağı seyahatle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı
Kushner: Yarın Moskova'da Putin'le görüşeceğiz
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:
🔹Yarın, Witkoff ile birlikte Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz.
🔹Kapsamlı bir mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldı, takasa dahil olacak kişilerin kesin sayısı ise yarın belirlenecek.
🔹Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.
🔹Avrupa ülkelerini müzakere sürecine dahil etmenin yollarını araştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.
🔹Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeler ‘iyi bir ilk adım’ niteliğinde.
🔹Yarın, Witkoff ile birlikte Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz.
🔹Kapsamlı bir mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldı, takasa dahil olacak kişilerin kesin sayısı ise yarın belirlenecek.
🔹Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.
🔹Avrupa ülkelerini müzakere sürecine dahil etmenin yollarını araştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.
🔹Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeler ‘iyi bir ilk adım’ niteliğinde.