https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html

Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz

Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz

Sputnik Türkiye

Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy basının karşısına çıkarak görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T14:27+0300

2026-11-11T14:27+0300

2026-11-11T15:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

vladimir medinskiy

ukrayna

avrupa

abu dabi

rusya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096290151_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6b0637193432028f579f3b3449948825.jpg

Abu Dabi'deki Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenledi.Medinskiy'in öne çıkan açıklamaları:🔴Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı🔴Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz🔴Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi🔴Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak🔴Trump'ın elçileri samimi ve etkili insanlar, onlara çok minnettarız🔴Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir barış teklifi bile almadı'Avrupa, ABD'den ders almalı'🔴Avrupa, barışı sağlama arzusu konusunda ABD'li temsilcilerden ders almalı🔴Avrupalılar sivillerin toplu halde öldürülmesine katkı sunuyor ve Ukrayna halkını toplu olarak aldatıyorlar🔴Avrupalıların vicdanı uyandığı zaman müzakerelerin katılımcısı olabilirler🔴Müzakere sürecinin somut detayları, nihai anlaşmalara varılana kadar tartışılmıyor🔴Abu Dabi'de Avrupalılarla temas kurulmadı, buradaki statüleri belirsiz🔴Yeni güvenlik sistemi adil olmalı ve diğer ülkelerin zararına olmamalıdır'Rus topraklarının her bir karışı geri döndürülecek'Medinskiy, toprak meselelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:Kremlin: Avrupalıların açıklamaları, henüz Ukrayna'da barışa istekli olduklarını göstermiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından konuştu.🗣Peskov'un öne çıkan sözleri:🔴Avrupalıların açıklamaları henüz Ukrayna'da barışa katkıda bulunma isteklerini göstermiyor🔴Henüz Rusya'nın Avrupa ile iletişimine dair bir vizyon yok, ancak bir aşamada bunun da mutlaka gündeme geleceği kesin🔴ABD tarafıyla iletişim sürdürülecek🔴Ukrayna çözüm süreci, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların gündeminde yer alıyor🔴Putin, Abu Dabi'deki müzakereler hakkında kapsamlı bir rapor alacak🔴Putin, Merz de dahil Avrupalılarla temaslara açık🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine yapacağı seyahatle ilgili henüz nihai bir karar alınmadıKushner: Yarın Moskova'da Putin'le görüşeceğizABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:🔹Yarın, Witkoff ile birlikte Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz.🔹Kapsamlı bir mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldı, takasa dahil olacak kişilerin kesin sayısı ise yarın belirlenecek.🔹Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.🔹Avrupa ülkelerini müzakere sürecine dahil etmenin yollarını araştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.🔹Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeler ‘iyi bir ilk adım’ niteliğinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabideki-ukrayna-muzakereleri-sona-erdi-1110265309.html

ukrayna

abu dabi

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir medinskiy, ukrayna, avrupa, abu dabi, rusya, abd