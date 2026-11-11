Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html
Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz
Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz
Sputnik Türkiye
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy basının karşısına çıkarak görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T14:27+0300
2026-11-11T15:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
vladimir medinskiy
ukrayna
avrupa
abu dabi
rusya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096290151_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6b0637193432028f579f3b3449948825.jpg
Abu Dabi'deki Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenledi.Medinskiy'in öne çıkan açıklamaları:🔴Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı🔴Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz🔴Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi🔴Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak🔴Trump'ın elçileri samimi ve etkili insanlar, onlara çok minnettarız🔴Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir barış teklifi bile almadı'Avrupa, ABD'den ders almalı'🔴Avrupa, barışı sağlama arzusu konusunda ABD'li temsilcilerden ders almalı🔴Avrupalılar sivillerin toplu halde öldürülmesine katkı sunuyor ve Ukrayna halkını toplu olarak aldatıyorlar🔴Avrupalıların vicdanı uyandığı zaman müzakerelerin katılımcısı olabilirler🔴Müzakere sürecinin somut detayları, nihai anlaşmalara varılana kadar tartışılmıyor🔴Abu Dabi'de Avrupalılarla temas kurulmadı, buradaki statüleri belirsiz🔴Yeni güvenlik sistemi adil olmalı ve diğer ülkelerin zararına olmamalıdır'Rus topraklarının her bir karışı geri döndürülecek'Medinskiy, toprak meselelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:Kremlin: Avrupalıların açıklamaları, henüz Ukrayna'da barışa istekli olduklarını göstermiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından konuştu.🗣Peskov'un öne çıkan sözleri:🔴Avrupalıların açıklamaları henüz Ukrayna'da barışa katkıda bulunma isteklerini göstermiyor🔴Henüz Rusya'nın Avrupa ile iletişimine dair bir vizyon yok, ancak bir aşamada bunun da mutlaka gündeme geleceği kesin🔴ABD tarafıyla iletişim sürdürülecek🔴Ukrayna çözüm süreci, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların gündeminde yer alıyor🔴Putin, Abu Dabi'deki müzakereler hakkında kapsamlı bir rapor alacak🔴Putin, Merz de dahil Avrupalılarla temaslara açık🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine yapacağı seyahatle ilgili henüz nihai bir karar alınmadıKushner: Yarın Moskova'da Putin'le görüşeceğizABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:🔹Yarın, Witkoff ile birlikte Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz.🔹Kapsamlı bir mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldı, takasa dahil olacak kişilerin kesin sayısı ise yarın belirlenecek.🔹Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.🔹Avrupa ülkelerini müzakere sürecine dahil etmenin yollarını araştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.🔹Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeler ‘iyi bir ilk adım’ niteliğinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabideki-ukrayna-muzakereleri-sona-erdi-1110265309.html
ukrayna
abu dabi
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096290151_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_252b0625769ecb6dac4f372baf74549f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, vladimir medinskiy, ukrayna, avrupa, abu dabi, rusya, abd
haberler, vladimir medinskiy, ukrayna, avrupa, abu dabi, rusya, abd

Medinskiy: Güvenlik konusunun gündeme gelmesini doğru buluyoruz

14:27 11.11.2026 (güncellendi: 15:13 11.11.2026)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy basının karşısına çıkarak görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Abu Dabi'deki Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Medinskiy'in öne çıkan açıklamaları:

🔴Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı

🔴Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz

🔴Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi

🔴Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak

🔴Trump'ın elçileri samimi ve etkili insanlar, onlara çok minnettarız

🔴Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir barış teklifi bile almadı

'Avrupa, ABD'den ders almalı'

🔴Avrupa, barışı sağlama arzusu konusunda ABD'li temsilcilerden ders almalı

🔴Avrupalılar sivillerin toplu halde öldürülmesine katkı sunuyor ve Ukrayna halkını toplu olarak aldatıyorlar

🔴Avrupalıların vicdanı uyandığı zaman müzakerelerin katılımcısı olabilirler

🔴Müzakere sürecinin somut detayları, nihai anlaşmalara varılana kadar tartışılmıyor

🔴Abu Dabi'de Avrupalılarla temas kurulmadı, buradaki statüleri belirsiz

🔴Yeni güvenlik sistemi adil olmalı ve diğer ülkelerin zararına olmamalıdır

'Rus topraklarının her bir karışı geri döndürülecek'

Medinskiy, toprak meselelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Rus topraklarının her bir karışı, öyle ya da böyle Rusya'ya geri döndürülecek. Avrupa gazeteleri de kendi illüzyon dünyalarında yaşamaya devam etsinler. Çok teşekkür ederim.

Kremlin: Avrupalıların açıklamaları, henüz Ukrayna'da barışa istekli olduklarını göstermiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından konuştu.

🗣Peskov'un öne çıkan sözleri:

🔴Avrupalıların açıklamaları henüz Ukrayna'da barışa katkıda bulunma isteklerini göstermiyor

🔴Henüz Rusya'nın Avrupa ile iletişimine dair bir vizyon yok, ancak bir aşamada bunun da mutlaka gündeme geleceği kesin

🔴ABD tarafıyla iletişim sürdürülecek

🔴Ukrayna çözüm süreci, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların gündeminde yer alıyor

🔴Putin, Abu Dabi'deki müzakereler hakkında kapsamlı bir rapor alacak

🔴Putin, Merz de dahil Avrupalılarla temaslara açık

🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine yapacağı seyahatle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı

Kushner: Yarın Moskova'da Putin'le görüşeceğiz

ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:

🔹Yarın, Witkoff ile birlikte Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz.

🔹Kapsamlı bir mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldı, takasa dahil olacak kişilerin kesin sayısı ise yarın belirlenecek.

🔹Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme kaydedildi.

🔹Avrupa ülkelerini müzakere sürecine dahil etmenin yollarını araştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

🔹Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeler ‘iyi bir ilk adım’ niteliğinde.
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi
13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала