https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/okullarda-birinci-ara-tatil-yarin-basliyor-1110290123.html
Okullarda birinci ara tatil yarın başlıyor
Okullarda birinci ara tatil yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Milyonlarca öğrenci için birinci dönem birinci ara tatil yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte derslere 9 günlük mola verecek. Uzmanlar, tatil... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T10:47+0300
2026-11-12T10:47+0300
2026-11-12T10:47+0300
yaşam
okul
ara tatil
öğrenci
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2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu süreçte dinlenirken derslerden tamamen uzaklaşmamak önemli.Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.Yarıyıl tatili ne zaman?Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak.14 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html
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okul, ara tatil, öğrenci
Okullarda birinci ara tatil yarın başlıyor
Milyonlarca öğrenci için birinci dönem birinci ara tatil yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte derslere 9 günlük mola verecek. Uzmanlar, tatil süresince öğrencilerin dinlenirken konu tekrarlarını aksatmaması gerektiğini söylüyor. Ekran başında geçirilen süreye dikkat edilmesi öneriliyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu süreçte dinlenirken derslerden tamamen uzaklaşmamak önemli.
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak.
14 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.