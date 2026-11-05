https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html

Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan geldi

Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan geldi

Sputnik Türkiye

Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Görele Kaymakamlığı, kar yağışı ve olumsuz hava... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T13:58+0300

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Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları, Görele ilçesinde eğitim ve öğretimi etkiledi.Görele Kaymakamlığı, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararı aldı.Karar, ilçedeki belirli köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.Görele'de hangi okullar tatil edildi?Görele Kaymakamlığının aldığı yarım günlük tatil kararı kapsamında şu okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi:Ayrıca ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı öğrenciler de öğleden sonra izinli sayılacak.

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