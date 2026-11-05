https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html
Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan geldi
Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan geldi
Sputnik Türkiye
Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Görele Kaymakamlığı, kar yağışı ve olumsuz hava... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:58+0300
2026-11-05T13:58+0300
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giresun
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Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları, Görele ilçesinde eğitim ve öğretimi etkiledi.Görele Kaymakamlığı, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararı aldı.Karar, ilçedeki belirli köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.Görele'de hangi okullar tatil edildi?Görele Kaymakamlığının aldığı yarım günlük tatil kararı kapsamında şu okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi:Ayrıca ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı öğrenciler de öğleden sonra izinli sayılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/emekli-duzenlemesinde-son-kulisler-seyyanen-zam-ve-refah-payi-ne-kadar-olacak-1110131576.html
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kar, kar yağışı, kar tatili, giresun, i̇lkokul
kar, kar yağışı, kar tatili, giresun, i̇lkokul
Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan geldi
Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Görele Kaymakamlığı, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra üç köy okulunda eğitime ara verildiğini, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağını duyurdu.
Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları, Görele ilçesinde eğitim ve öğretimi etkiledi.
Görele Kaymakamlığı, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Karar, ilçedeki belirli köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.
Görele'de hangi okullar tatil edildi?
Görele Kaymakamlığının aldığı yarım günlük tatil kararı kapsamında şu okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi:
Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu
Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu
Ayrıca ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı öğrenciler de öğleden sonra izinli sayılacak.