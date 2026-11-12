https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kuresel-piyasalarda-nvidia-soku-hisselerde-sert-dusus-1110288941.html

Küresel piyasalarda Nvidia şoku: Hisselerde sert düşüş

Küresel piyasalarda Nvidia şoku: Hisselerde sert düşüş

Sputnik Türkiye

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınabileceği iddiaları küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Şirketin hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T09:55+0300

2026-11-12T09:55+0300

2026-11-12T09:55+0300

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Küresel piyasalar, ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınabileceğine ilişkin haberlerin ardından yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şirket hisseleri, 11 Kasım Çarşamba günü normal seansı yükselişle tamamlamasına rağmen piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Gelişmeler, özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki hisselerde satış baskısını artırdı.Reuters'ın aktardığına göre Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan yeni iddialar üzerine görevine devam edip etmeyeceğini değerlendirmek üzere toplantı kararı aldı. Daha önce Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir iş insanıyla ilişkisini kabul eden Huang hakkında ikinci bir evlilik dışı ilişki iddiası da gündeme geldi.Şirket tarafından Huang'ın görevden alındığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak yönetimde olası değişiklik ihtimali, yatırımcıların Nvidia'nın geleceğine ilişkin endişelerini artırdı. Nvidia hisselerinde yüzde 8'lik kayıpNvidia hisseleri, 11 Kasım'daki normal işlem seansını yaklaşık yüzde 2,9 yükselişle tamamladı. Ancak kapanış sonrasında yayımlanan haberler, piyasanın yönünü değiştirdi.The Wall Street Journal'ın, şirket yönetim kurulunun Jensen Huang'ı görevden almayı değerlendirdiğini bildirmesinin ardından hisseler seans sonrası işlemlerde yüzde 8'i aşan düşüş yaşadı.Huang'ın olası ayrılığı, yalnızca Nvidia'nın yönetimi açısından değil, şirketin yapay zeka sektöründeki stratejik rolü nedeniyle de önemli görülüyor.Nvidia'nın kurucularından olan Huang, şirketi dünyanın önde gelen yapay zeka işlemcisi üreticilerinden biri haline getiren dönüşümün merkezinde bulunuyor. Nvidia'nın başına kim geçecek?Şirketin yönetiminde değişiklik ihtimalinin gündeme gelmesiyle Jensen Huang'ın olası halefleri de tartışılmaya başlandı.Öne çıkan isimler arasında Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Colette Kress ve şirketin üst düzey mühendislik yöneticilerinden Ian Buck bulunuyor.Ancak Nvidia yönetimi tarafından herhangi bir halef açıklanmadı. Huang'ın görevden ayrılması da henüz kesinleşmiş değil.Piyasalardaki temel endişelerden biri, olası yönetim değişikliğinin Nvidia'nın veri merkezi yatırımlarını ve yapay zeka şirketleriyle kurduğu finansal ortaklıkları nasıl etkileyeceği.Wall Street'te bir günde iki farklı tabloNew York borsası, Nvidia hakkındaki son haberlerden önce teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetmişti.ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave'in beklentilerin üzerindeki finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeleri hafifleterek teknoloji şirketlerinde alımları destekledi.11 Kasım'daki normal seansın kapanışında:Ancak Nvidia hakkındaki haberlerin ardından ABD endeks vadeli kontratlarında satış baskısı yeniden öne çıktı. 12 Kasım sabahında Nasdaq 100 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,8, S&P 500 vadeli kontratları ise yüzde 0,4 geriledi. Asya piyasaları Nvidia endişesiyle gerilediNvidia kaynaklı belirsizlik, Asya borsalarında da teknoloji şirketlerinin hisselerini etkiledi.Nvidia'nın önemli tedarikçileri arasında bulunan Tayvanlı TSMC ve Foxconn hisselerinde satışlar görüldü. İlk piyasa verilerine göre TSMC yüzde 1,3, Foxconn ise yüzde 4,7 geriledi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,9 düşerken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.Öte yandan Japonya'da ekim ayı üretici fiyatlarının yıllık yüzde 7,1 artması, Japonya Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentileri de gündemde tuttu.Fed endişesi büyüyor: Altın 4 bin doların altındaKüresel piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası oldu.ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve Fed yetkililerinin açıklamaları, aralık ayında faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, açıklanan enflasyon verilerini endişe verici olarak nitelendirerek fiyat artışlarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.Faiz beklentilerinin etkisiyle ABD doları 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken ons altın 12 Kasım sabahında yaklaşık 3.978 dolara geriledi.Yükselen faiz beklentileri, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltırken doların güçlenmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor. Petrol fiyatlarında İran etkisiKüresel piyasalarda petrol fiyatları ise Orta Doğu'daki diplomatik gelişmelerin etkisiyle geriledi.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme ihtimalini değerlendirdiğine ilişkin haberler, bölgedeki gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi.Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, 12 Kasım sabahında yüzde 1,6 düşüşle yaklaşık 91,3 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki gerilemede artan üretim ve arz fazlası endişeleri de etkili oldu.Borsa İstanbul'da gözler Merkez BankasındaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Kasım Çarşamba gününü yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 11.666,42 puandan tamamladı. Endeks, küresel piyasalardaki dalgalanmaya rağmen yatay bir kapanış gerçekleştirdi.Türkiye'de yatırımcıların gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni düzenlemeleri ve açıklanacak Enflasyon Raporu bulunuyor.TCMB, 11 Kasım'da yayımladığı duyuruyla kredi büyüme sınırlarını değiştirdi. Buna göre sekiz haftalık büyüme sınırları, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yüzde 3'ten 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5'ten 5,5'e, diğer işletme kredilerinde ise yüzde 2'den 2,5'e yükseltildi.Banka ayrıca belirli uzun vadeli mevduat dışı yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasını kararlaştırdı. Küresel piyasalarda hangi gelişmeler izlenecek?Nvidia'daki yönetim belirsizliği, teknoloji hisselerinin kısa vadeli görünümünde önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Özellikle şirketin CEO'su hakkında alınabilecek kararlar, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin beklentileri etkileyebilir.Piyasalar ayrıca Fed'in aralık ayındaki faiz kararı, ABD enflasyon göstergeleri ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına odaklanıyor.Yurt içinde ise TCMB Enflasyon Raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ile küresel borsalardaki gelişmeler yakından izlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nvidia-skandalinda-yeni-perde-trump-aylar-once-uyarilmis-1110287528.html

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