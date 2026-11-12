https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/new-yorkta-uc-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1110283203.html

New York'ta üç katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

New York'ta üç katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Sputnik Türkiye

New York'un Brooklyn bölgesinde üç katlı bir bina çöktü ve enkaz altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T02:12+0300

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New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan üç katlı bir bina Çarşamba günü öğleden sonra aniden çöktü. New York Şehri İtfaiye Departmanından (FDNY) yapılan açıklamada, binanın çökmesi sonucu içeride bulunan bazı kişilerin mahsur kaldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.İtfaiye departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin Flatbush Caddesi'ndeki bina çökmesine müdahale ettiğini duyurdu.Yetkililer, iki kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini açıklarken, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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abd, new york, bina çökmesi