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New York'ta üç katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
New York'ta üç katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
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New York'un Brooklyn bölgesinde üç katlı bir bina çöktü ve enkaz altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T02:12+0300
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New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan üç katlı bir bina Çarşamba günü öğleden sonra aniden çöktü. New York Şehri İtfaiye Departmanından (FDNY) yapılan açıklamada, binanın çökmesi sonucu içeride bulunan bazı kişilerin mahsur kaldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.İtfaiye departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin Flatbush Caddesi'ndeki bina çökmesine müdahale ettiğini duyurdu.Yetkililer, iki kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini açıklarken, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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abd, new york, bina çökmesi
abd, new york, bina çökmesi

New York'ta üç katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

02:12 12.11.2026
© Ekran görüntüsüNew York'ta üç katlı bina çöktü
New York'ta üç katlı bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Ekran görüntüsü
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New York'un Brooklyn bölgesinde üç katlı bir bina çöktü ve enkaz altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan üç katlı bir bina Çarşamba günü öğleden sonra aniden çöktü. New York Şehri İtfaiye Departmanından (FDNY) yapılan açıklamada, binanın çökmesi sonucu içeride bulunan bazı kişilerin mahsur kaldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
İtfaiye departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin Flatbush Caddesi'ndeki bina çökmesine müdahale ettiğini duyurdu.
Yetkililer, iki kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini açıklarken, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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