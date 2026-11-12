Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/msb-turkiyenin-somaliye-15-bin-asker-gonderecegi-iddialari-gercegi-yansitmamaktadir-1110291299.html
MSB: Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
Sputnik Türkiye
MSB kaynakları, Somali'nin talebi üzerine Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T12:40+0300
2026-11-12T12:40+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
somali
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110291143_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4e2ea52634683609f71409a1b2aee02e.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Somali'ye asker gönderilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 15 bin asker Somali'ye gönderilecek mi?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona yatında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin şunları söyledi:"Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/msb-duyurdu-mardinde-3-bin-585-personelle-seferberlik-tatbikati-1109813638.html
türki̇ye
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110291143_128:0:1551:1067_1920x0_80_0_0_5b12b0654724285e42465f11f0e35615.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), somali, asker
milli savunma bakanlığı (msb), somali, asker

MSB: Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

12:40 12.11.2026
© MSBMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© MSB
Abone ol
MSB kaynakları, Somali'nin talebi üzerine Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Somali'ye asker gönderilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

15 bin asker Somali'ye gönderilecek mi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona yatında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin şunları söyledi:
"Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
Mardin'de 3 bin 585 yedek personelin katılımıyla seferberlik tatbikatı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
TÜRKİYE
MSB duyurdu: Mardin'de 3 bin 585 personelle seferberlik tatbikatı
23 Ekim, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала