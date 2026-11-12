https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/msb-turkiyenin-somaliye-15-bin-asker-gonderecegi-iddialari-gercegi-yansitmamaktadir-1110291299.html

MSB: Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

MSB: Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları, Somali'nin talebi üzerine Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T12:40+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Somali'ye asker gönderilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 15 bin asker Somali'ye gönderilecek mi?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona yatında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin şunları söyledi:"Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/msb-duyurdu-mardinde-3-bin-585-personelle-seferberlik-tatbikati-1109813638.html

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milli savunma bakanlığı (msb), somali, asker