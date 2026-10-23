https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/msb-duyurdu-mardinde-3-bin-585-personelle-seferberlik-tatbikati-1109813638.html
MSB duyurdu: Mardin'de 3 bin 585 personelle seferberlik tatbikatı
MSB duyurdu: Mardin'de 3 bin 585 personelle seferberlik tatbikatı
Sputnik Türkiye
Mardin'de 3 bin 585 yedek personelin katılımıyla seferberlik tatbikatı yapıldı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T22:01+0300
2026-10-23T22:01+0300
2026-10-23T22:01+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
mardin
seferberlik
savaş
savaş uçağı
savaş gemisi
asker
ordu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin'de 3 bin 585 yedek personelin katılımıyla seferberlik tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15-21 Ekim 2026 tarihleri arasında 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı'nın icra edildiği belirtildi.Seferberlik nedir, hangi durumlarda ilan edilir?Seferberlik, bir devletin askeri gücü başta olmak üzere maddi, manevi, ekonomik ve insani kaynaklarını savaş veya olağanüstü durumlara hazırlaması ve kullanıma sunması süreci olarak tanımlanıyor.Milli Savunma Bakanlığının seferberlik tanımlarına göre bu süreçte devletin işleyişi, barış düzeninden savaş düzenine geçebiliyor. Seferberlik kapsamında vatandaşların bazı hak ve özgürlükleri de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen sınırlandırılabiliyor.Seferberlik ilan etme yetkisi kimde?Türkiye'de seferberlik ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait bulunuyor. Savaş, savaşı gerektirecek bir durumun ortaya çıkması, ayaklanma veya ülkenin bütünlüğünü tehdit eden ağır ve ani tehlikelerin meydana gelmesi halinde genel ya da kısmi seferberlik kararı alınabiliyor.Seferberlik kararı, ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehdidin kapsamına göre uygulanırken devletin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve insan gücünün olağanüstü koşullara hazırlanmasını amaçlıyor.Seferberlikte askerlik yaşı kaç?Türkiye'de genel seferberlik halinde askerlik yükümlülüğü ve yedeklik yaş sınırları, kişilerin rütbe ve sınıflarına göre değişiklik gösteriyor. Erbaş ve erler için yedeklik yaş sınırı, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak günü sona eriyor.Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı yasal yaş sınırları çizelgesine göre, seferberlik kapsamındaki yaş hadleri rütbelere göre farklılık gösteriyor.Rütbelere göre seferberlik yaş sınırlarıSeferberlikte görevlendirme ve askere çağrılma durumu yalnızca yaş sınırına bağlı olmayıp kişinin rütbesi, sınıflandırması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda belirleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/milli-savunma-bakani-guler-husilerle-catismaya-girilmeyecek-1109812312.html
türki̇ye
mardin
ordu
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milli savunma bakanlığı (msb), mardin, seferberlik, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, asker, ordu
milli savunma bakanlığı (msb), mardin, seferberlik, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, asker, ordu
MSB duyurdu: Mardin'de 3 bin 585 personelle seferberlik tatbikatı
Mardin'de 3 bin 585 yedek personelin katılımıyla seferberlik tatbikatı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin'de 3 bin 585 yedek personelin katılımıyla seferberlik tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15-21 Ekim 2026 tarihleri arasında 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı'nın icra edildiği belirtildi.
Seferberlik nedir, hangi durumlarda ilan edilir?
Seferberlik, bir devletin askeri gücü başta olmak üzere maddi, manevi, ekonomik ve insani kaynaklarını savaş veya olağanüstü durumlara hazırlaması ve kullanıma sunması süreci olarak tanımlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığının seferberlik tanımlarına göre bu süreçte devletin işleyişi, barış düzeninden savaş düzenine geçebiliyor. Seferberlik kapsamında vatandaşların bazı hak ve özgürlükleri de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen sınırlandırılabiliyor.
Seferberlik ilan etme yetkisi kimde?
Türkiye'de seferberlik ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait bulunuyor. Savaş, savaşı gerektirecek bir durumun ortaya çıkması, ayaklanma veya ülkenin bütünlüğünü tehdit eden ağır ve ani tehlikelerin meydana gelmesi halinde genel ya da kısmi seferberlik kararı alınabiliyor.
Seferberlik kararı, ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehdidin kapsamına göre uygulanırken devletin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve insan gücünün olağanüstü koşullara hazırlanmasını amaçlıyor.
Seferberlikte askerlik yaşı kaç?
Türkiye'de genel seferberlik halinde askerlik yükümlülüğü ve yedeklik yaş sınırları, kişilerin rütbe ve sınıflarına göre değişiklik gösteriyor. Erbaş ve erler için yedeklik yaş sınırı, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak günü sona eriyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı yasal yaş sınırları çizelgesine göre, seferberlik kapsamındaki yaş hadleri rütbelere göre farklılık gösteriyor.
Rütbelere göre seferberlik yaş sınırları
Asteğmen, teğmen ve üsteğmen:
41 yaş
Tuğgeneral ve tümgeneral:
62 yaş
Korgeneral ve orgeneral:
65 yaş
Mareşal ve büyük amiral:
68 yaş
Seferberlikte görevlendirme ve askere çağrılma durumu yalnızca yaş sınırına bağlı olmayıp kişinin rütbesi, sınıflandırması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda belirleniyor.