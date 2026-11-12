https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-cok-sayida-sefer-iptal-edildi-1110285263.html

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi

Sputnik Türkiye

Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO'nun 8 seferi iptal edilirken Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T06:28+0300

2026-11-12T06:28+0300

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Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale'de de fırtına nedeniyle feribot seferlerine kısıtlama getirildi. Geyikli-Bozcaada hattında sabah seferleri programda tutulurken öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?BUDO tarafından yapılan duyuruya göre Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasında karşılıklı gerçekleştirilecek toplam 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.İptal edilen BUDO seferleri şöyle:Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeliÇanakkale'de beklenen kuvvetli rüzgar, adalar ile ana kara arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi. Geyikli-Bozcaada feribot hattında öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan dört seferin iptal edildiği açıklandı.İptal edilen feribot seferleri:Geyikli-Bozcaada hattında hangi seferler yapılacak?Olumsuz hava koşullarına rağmen Geyikli-Bozcaada hattındaki sabah seferlerinin mevcut planlamaya göre gerçekleştirileceği bildirildi.Yapılması planlanan seferler:Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, fırtınanın seyrine bağlı olarak sefer programlarında yeni değişiklikler yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak yolculuk öncesinde işletmecilerin güncel duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

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