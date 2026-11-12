https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-cok-sayida-sefer-iptal-edildi-1110285263.html
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi
Sputnik Türkiye
Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO'nun 8 seferi iptal edilirken Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T06:28+0300
2026-11-12T06:28+0300
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Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale'de de fırtına nedeniyle feribot seferlerine kısıtlama getirildi. Geyikli-Bozcaada hattında sabah seferleri programda tutulurken öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?BUDO tarafından yapılan duyuruya göre Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasında karşılıklı gerçekleştirilecek toplam 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.İptal edilen BUDO seferleri şöyle:Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeliÇanakkale'de beklenen kuvvetli rüzgar, adalar ile ana kara arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi. Geyikli-Bozcaada feribot hattında öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan dört seferin iptal edildiği açıklandı.İptal edilen feribot seferleri:Geyikli-Bozcaada hattında hangi seferler yapılacak?Olumsuz hava koşullarına rağmen Geyikli-Bozcaada hattındaki sabah seferlerinin mevcut planlamaya göre gerçekleştirileceği bildirildi.Yapılması planlanan seferler:Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, fırtınanın seyrine bağlı olarak sefer programlarında yeni değişiklikler yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak yolculuk öncesinde işletmecilerin güncel duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/izmirdeki-demir-celik-fabrikasi-patlamasina-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1110283516.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, i̇stanbul, mudanya, türkiye
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, i̇stanbul, mudanya, türkiye
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi
Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO'nun 8 seferi iptal edilirken Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri de durduruldu. Peki, hangi seferler iptal edildi, hangileri yapılacak?
Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'de
de fırtına nedeniyle feribot seferlerine kısıtlama getirildi. Geyikli-Bozcaada hattında
sabah seferleri programda tutulurken öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?
BUDO tarafından yapılan duyuruya göre Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas)
arasında karşılıklı gerçekleştirilecek toplam 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İptal edilen BUDO seferleri şöyle:
07.00: Bursa
(Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00:
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30:
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30:
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00:
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30:
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30:
İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00:
Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de beklenen kuvvetli rüzgar, adalar ile ana kara arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi. Geyikli-Bozcaada feribot hattında öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılması planlanan dört seferin iptal edildiği açıklandı.
İptal edilen feribot seferleri:
14.00:
Bozcaada – Geyikli
15.00:
Geyikli – Bozcaada
18.00:
Bozcaada – Geyikli
19.00:
Geyikli – Bozcaada
Geyikli-Bozcaada hattında hangi seferler yapılacak?
Olumsuz hava koşullarına rağmen Geyikli-Bozcaada hattındaki sabah seferlerinin mevcut planlamaya göre gerçekleştirileceği bildirildi.
Yapılması planlanan seferler:
07.00:
Bozcaada – Geyikli
08.00:
Geyikli – Bozcaada
10.00:
Bozcaada – Geyikli
11.00:
Geyikli – Bozcaada
Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, fırtınanın seyrine bağlı olarak sefer programlarında yeni değişiklikler yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak yolculuk öncesinde işletmecilerin güncel duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.