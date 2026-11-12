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Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5.1 milyar dolar... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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mehmet şimşek, hazine, asya kalkınma bankası, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine, asya kalkınma bankası, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma

10:11 12.11.2026
© Doğukan Keskinkılıçmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5.1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.
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