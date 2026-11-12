https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/bakan-simsek-4-dunya-bankasi-ile-51-milyar-dolarlik-anlasma-1110289860.html
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5.1 milyar dolar... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T10:11+0300
2026-11-12T10:11+0300
2026-11-12T10:11+0300
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mehmet şimşek, hazine, asya kalkınma bankası, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine, asya kalkınma bankası, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5.1 milyar dolarlık anlaşma
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5.1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.