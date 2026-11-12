https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/melih-gokcekin-kardesi-deniz-gokcek-hayatini-kaybetti-1110288516.html

Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti

Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Gökçek, kardeşinin cenaze namazının perşembe günü... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T10:01+0300

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Deniz Gökçek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Gökçek, paylaşımında, "Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet, komşusu Resulullah olsun" ifadelerini kullandı.Cenaze programına ilişkin de bilgi veren Gökçek, kardeşinin cenaze namazının perşembe günü öğle namazına müteakip Hacı Bayram Camii'nde kılınacağını açıkladı.'Benim hocamdı'Kardeşinin çok kişi tarafından bilinmediğini belirten Gökçek, Deniz Gökçek'in hayatı boyunca kendisini dini konularda uyardığını ve bu yönüyle "hocası" olarak gördüğünü ifade etti. Gökçek ayrıca, internette kullanılan Kur'an araştırma programlarından birini "Ahmet Deniz" rumuzuyla kardeşinin hazırladığını, paylaştığı Türkçe Kur'an mealindeki sesin de Deniz Gökçek'e ait olduğunu belirtti.Kardeşinin rahatsızlığı süresince Türkiye'den ve yurt dışından dua, hatim ve şifa ayetleri okuyarak destek verenlere teşekkür eden Gökçek, paylaşımını helallik isteyerek tamamladı.

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melih gökçek, vefat, deniz gökçek , türkiye, ankara