https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/galatasarayin-eski-futbolcularindan-cevad-prekazi-hayatini-kaybetti-1110200775.html

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da 1985 - 1991 yılları arasında forma giyen Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi hayatını kaybetti. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T00:00+0300

2026-11-09T00:00+0300

2026-11-09T00:20+0300

spor

cevad prekazi

hayatını kaybetti

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054614358_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_129956b8d9e444e7e367b29e813dbc8b.jpg

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.Cevad Prekazi, kariyeri boyunca Yugoslavya, ABD ve Türkiye liglerinde forma giydi. Prekazi'nin çalıştığı kulüplerdeki kariyeri şu şekilde:Unutulmaz Monaco golüGalatasaray taraftarı için Cevad Prekazi denildiğinde 15 Mart 1989 tarihinde Köln’de oynanan şampiyon kulüpler kupası çeyrek final rövanş maçı akla gelir. Monaco karşısında maçın 61. dakikasında yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla topu kaleye gönderen Prekazi, Galatasaray’ın Avrupa Kupaları'nda yarı finale yükselmesinde başrolü oynadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/besiktas-sahasinda-genclerbirligini-3-0-maglup-etti-1110200672.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevad prekazi, hayatını kaybetti, galatasaray