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Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da 1985 - 1991 yılları arasında forma giyen Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi hayatını kaybetti. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T00:00+0300
2026-11-09T00:00+0300
2026-11-09T00:20+0300
spor
cevad prekazi
hayatını kaybetti
galatasaray
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.Cevad Prekazi, kariyeri boyunca Yugoslavya, ABD ve Türkiye liglerinde forma giydi. Prekazi'nin çalıştığı kulüplerdeki kariyeri şu şekilde:Unutulmaz Monaco golüGalatasaray taraftarı için Cevad Prekazi denildiğinde 15 Mart 1989 tarihinde Köln’de oynanan şampiyon kulüpler kupası çeyrek final rövanş maçı akla gelir. Monaco karşısında maçın 61. dakikasında yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla topu kaleye gönderen Prekazi, Galatasaray’ın Avrupa Kupaları'nda yarı finale yükselmesinde başrolü oynadı.
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cevad prekazi, hayatını kaybetti, galatasaray
cevad prekazi, hayatını kaybetti, galatasaray
Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti
00:00 09.11.2026 (güncellendi: 00:20 09.11.2026)
Galatasaray'da 1985 - 1991 yılları arasında forma giyen Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.
Cevad Prekazi, kariyeri boyunca Yugoslavya, ABD ve Türkiye liglerinde forma giydi. Prekazi'nin çalıştığı kulüplerdeki kariyeri şu şekilde:
Partizan (1976 - 1983):
Siyah-beyazlı formayla neredeyse on yıl geçiren yıldız isim, burada 3 kez Yugoslavya Ligi şampiyonluğu
ve 1 kez Mitropa Kupası kazandı. [1
, 2
]
Hajduk Split (1984):
Kısa süren bu macerasında takımıyla Yugoslavya Kupası
sevincini tattı.
Galatasaray (1985 - 1991):
Efsane teknik direktör Jupp Derwall’in isteğiyle 28 yaşında sarı-kırmızılı renklere bağlandı. Galatasaray forması altında adeta yeniden doğan Prekazi, Türkiye'deki futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.
Kariyerinin son dönemi:
Türkiye’de daha sonra Altay ve Bakırköyspor formaları giydi, futbolu ise 1993 yılında ülkesine dönerek Trudbenik takımında noktaladı. [1
]
Galatasaray taraftarı için Cevad Prekazi denildiğinde 15 Mart 1989 tarihinde Köln’de oynanan şampiyon kulüpler kupası çeyrek final rövanş maçı akla gelir.
Monaco karşısında maçın 61. dakikasında yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla topu kaleye gönderen Prekazi, Galatasaray’ın Avrupa Kupaları'nda yarı finale yükselmesinde başrolü oynadı.