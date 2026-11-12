https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/malatyada-okul-onunde-gerginlik-kesici-aletle-gelen-supheli-gozaltina-alindi-1110300227.html

Malatya'da okul önünde gerginlik: Kesici aletle gelen şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da okul önünde gerginlik: Kesici aletle gelen şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Malatya'da kesici aletle bir okula girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

türki̇ye

malatya

okul

saldırı

saldırı girişimi

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

polis

polis müdahalesi

polis baskını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110300066_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_30f0f8966af6535f433f7a6d69799359.jpg

Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'ndeki bir okula yakınıyla görüşmek için girmek isteyen A.G'nin öğrenci olmadığı belirlenince okula girişine izin verilmedi.Bir süre sonra kesici alet temin ederek okula geri dönen şüpheli, görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html

türki̇ye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, polis, polis müdahalesi, polis baskını