https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/malatyada-okul-onunde-gerginlik-kesici-aletle-gelen-supheli-gozaltina-alindi-1110300227.html
Malatya'da okul önünde gerginlik: Kesici aletle gelen şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da okul önünde gerginlik: Kesici aletle gelen şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Malatya'da kesici aletle bir okula girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:46+0300
2026-11-12T17:46+0300
2026-11-12T17:46+0300
türki̇ye
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okul
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
polis
polis müdahalesi
polis baskını
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Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'ndeki bir okula yakınıyla görüşmek için girmek isteyen A.G'nin öğrenci olmadığı belirlenince okula girişine izin verilmedi.Bir süre sonra kesici alet temin ederek okula geri dönen şüpheli, görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html
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malatya, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, polis, polis müdahalesi, polis baskını
malatya, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, polis, polis müdahalesi, polis baskını
Malatya'da okul önünde gerginlik: Kesici aletle gelen şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da kesici aletle bir okula girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'ndeki bir okula yakınıyla görüşmek için girmek isteyen A.G'nin öğrenci olmadığı belirlenince okula girişine izin verilmedi.
Bir süre sonra kesici alet temin ederek okula geri dönen şüpheli, görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.