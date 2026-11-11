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Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi G.Ç'yi kesici aletle yaralayan 4 şüpheli yakalandı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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bıçaklı kavga
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bıçaklı saldırgan
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Pendik'te yaşayan G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.Yapılan incelemede, G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html
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i̇stanbul, okul, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, saldırı
i̇stanbul, okul, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, saldırı

Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

21:18 11.11.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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İstanbul'un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi G.Ç'yi kesici aletle yaralayan 4 şüpheli yakalandı.
Pendik'te yaşayan G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı belirlendi.
Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemede, G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
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Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı
10 Ekim, 09:18
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