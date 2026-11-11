https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html

Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi G.Ç'yi kesici aletle yaralayan 4 şüpheli yakalandı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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Pendik'te yaşayan G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.Yapılan incelemede, G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html

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