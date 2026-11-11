https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi G.Ç'yi kesici aletle yaralayan 4 şüpheli yakalandı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Pendik'te yaşayan G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.Yapılan incelemede, G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html
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i̇stanbul, okul, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, saldırı
i̇stanbul, okul, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, saldırı
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga: 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi G.Ç'yi kesici aletle yaralayan 4 şüpheli yakalandı.
Pendik'te yaşayan G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı belirlendi.
Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemede, G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.