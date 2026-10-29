https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bosna-hersekte-eufor-helikopteri-dustu-3-olu-1109974149.html
Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü: 3 ölü, 12 yaralı
Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü: 3 ölü, 12 yaralı
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR) ait bir helikopterin Brçko kenti yakınlarında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T20:49+0300
2026-10-29T20:49+0300
2026-10-29T21:08+0300
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Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) misyonu kapsamında görev yapan helikopter düştü.Brçko kenti yakınlarında düşen İtalyan askeri helikopterinde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ardından soruşturma başlatılırken polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alındı.Belediye Başkanı Milic'ten ilk açıklamaBrçko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic de yaptığı açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin tıbbi müdahale gördüğünü ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.EUFOR, daha önce yaptığı ayrı bir açıklamada, kazada sivil altyapının, mülklerin ve araçların zarar görmediğini, siviller arasında yaralanan olmadığını bildirmişti.EUFOR nedir?Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkisiyle faaliyet gösteren ve bin 200 askerden oluşan EUFOR misyonu, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sona erdiren barış anlaşmasının askeri hükümlerini denetlemek ve ülkede güvenliğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla 2004 yılında NATO'dan görevi devralmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/suudi-arabistanda-helikopter-dustu-2-murettebat-hayatini-kaybetti-husiler-biz-dusurduk-1109642551.html
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bosna hersek, avrupa, avrupa birliği gücü (eufor), i̇talya, helikopter, helikopter kazası, askeri helikopter
bosna hersek, avrupa, avrupa birliği gücü (eufor), i̇talya, helikopter, helikopter kazası, askeri helikopter
Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü: 3 ölü, 12 yaralı
20:49 29.10.2026 (güncellendi: 21:08 29.10.2026)
Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR) ait bir helikopterin Brçko kenti yakınlarında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) misyonu kapsamında görev yapan helikopter düştü.
Brçko kenti yakınlarında düşen İtalyan askeri helikopterinde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından soruşturma başlatılırken polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alındı.
Belediye Başkanı Milic'ten ilk açıklama
Brçko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic de yaptığı açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin tıbbi müdahale gördüğünü ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
EUFOR, daha önce yaptığı ayrı bir açıklamada, kazada sivil altyapının, mülklerin ve araçların zarar görmediğini, siviller arasında yaralanan olmadığını bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkisiyle faaliyet gösteren ve bin 200 askerden oluşan EUFOR misyonu, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sona erdiren barış anlaşmasının askeri hükümlerini denetlemek ve ülkede güvenliğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla 2004 yılında NATO'dan görevi devralmıştı.