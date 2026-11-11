Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html
Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T13:40+0300
2026-11-11T13:40+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
kaliningrad
ab
vladimir putin
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
abu dabi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104421108_0:0:666:375_1920x0_80_0_0_a046d55eda8882f6447f6b3743589c9f.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli olarak bilgilendirdiğini dile getirdi.Polonyalı ajanların Kaliningrad bölgesinde gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soru karşısında Peskov, "Rusya'nın Polonya ve AB ile halihazırda herhangi bir ilişkisi bulunmadığından, ilişkileri daha da kötüleştirmek pek mümkün görünmüyor" yanıtını verdi.İngiltere'de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileceği sorulduğunda Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.Peskov, Norveç yönetiminden Rus lider Putin ile yeni bir görüşme yapmaya dair herhangi bir talep kendilerine ulaşmadığı bilgisini verdi.Putin'in ajandasına ilişkin de bilgi aktaran Peskov, Rus liderin bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile bir araya geleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html
rusya
ukrayna
kaliningrad
abu dabi
kırgızistan
i̇ngiltere
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104421108_0:0:630:472_1920x0_80_0_0_1f70e8b4153ce985887bceced57c1f0b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kaliningrad, ab, vladimir putin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abu dabi, kırgızistan, sadır caparov, i̇ngiltere, polonya
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kaliningrad, ab, vladimir putin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abu dabi, kırgızistan, sadır caparov, i̇ngiltere, polonya

Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı

13:40 11.11.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli olarak bilgilendirdiğini dile getirdi.
Polonyalı ajanların Kaliningrad bölgesinde gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soru karşısında Peskov, "Rusya'nın Polonya ve AB ile halihazırda herhangi bir ilişkisi bulunmadığından, ilişkileri daha da kötüleştirmek pek mümkün görünmüyor" yanıtını verdi.
İngiltere'de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileceği sorulduğunda Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Peskov, Norveç yönetiminden Rus lider Putin ile yeni bir görüşme yapmaya dair herhangi bir talep kendilerine ulaşmadığı bilgisini verdi.
Putin'in ajandasına ilişkin de bilgi aktaran Peskov, Rus liderin bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile bir araya geleceğini belirtti.
Los presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde planlanan olası üçlü görüşmenin gündemini değerlendiriyor
8 Kasım, 13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала