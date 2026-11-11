https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html
Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T13:40+0300
2026-11-11T13:40+0300
2026-11-11T13:40+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
kaliningrad
ab
vladimir putin
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
abu dabi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli olarak bilgilendirdiğini dile getirdi.Polonyalı ajanların Kaliningrad bölgesinde gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soru karşısında Peskov, "Rusya'nın Polonya ve AB ile halihazırda herhangi bir ilişkisi bulunmadığından, ilişkileri daha da kötüleştirmek pek mümkün görünmüyor" yanıtını verdi.İngiltere'de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileceği sorulduğunda Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.Peskov, Norveç yönetiminden Rus lider Putin ile yeni bir görüşme yapmaya dair herhangi bir talep kendilerine ulaşmadığı bilgisini verdi.Putin'in ajandasına ilişkin de bilgi aktaran Peskov, Rus liderin bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile bir araya geleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kaliningrad, ab, vladimir putin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abu dabi, kırgızistan, sadır caparov, i̇ngiltere, polonya
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kaliningrad, ab, vladimir putin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abu dabi, kırgızistan, sadır caparov, i̇ngiltere, polonya
Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli olarak bilgilendirdiğini dile getirdi.
Polonyalı ajanların Kaliningrad bölgesinde gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soru karşısında Peskov, "Rusya'nın Polonya ve AB ile halihazırda herhangi bir ilişkisi bulunmadığından, ilişkileri daha da kötüleştirmek pek mümkün görünmüyor" yanıtını verdi.
İngiltere'de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileceği sorulduğunda Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Peskov, Norveç yönetiminden Rus lider Putin ile yeni bir görüşme yapmaya dair herhangi bir talep kendilerine ulaşmadığı bilgisini verdi.
Putin'in ajandasına ilişkin de bilgi aktaran Peskov, Rus liderin bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile bir araya geleceğini belirtti.