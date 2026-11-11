https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html

Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı

Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T13:40+0300

2026-11-11T13:40+0300

2026-11-11T13:40+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

kaliningrad

ab

vladimir putin

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

abu dabi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli olarak bilgilendirdiğini dile getirdi.Polonyalı ajanların Kaliningrad bölgesinde gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soru karşısında Peskov, "Rusya'nın Polonya ve AB ile halihazırda herhangi bir ilişkisi bulunmadığından, ilişkileri daha da kötüleştirmek pek mümkün görünmüyor" yanıtını verdi.İngiltere'de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileceği sorulduğunda Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.Peskov, Norveç yönetiminden Rus lider Putin ile yeni bir görüşme yapmaya dair herhangi bir talep kendilerine ulaşmadığı bilgisini verdi.Putin'in ajandasına ilişkin de bilgi aktaran Peskov, Rus liderin bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile bir araya geleceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kaliningrad, ab, vladimir putin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abu dabi, kırgızistan, sadır caparov, i̇ngiltere, polonya