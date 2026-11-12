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Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını açıkladı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T13:04+0300
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından "yeni nesil organize suç örgütü elebaşı" olarak nitelendirilen Sayal'ın Türkiye'ye getirileceği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilecek.Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/istanbulda-firtina-alarmi-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110291416.html
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i̇çişleri bakanlığı, yunanistan, kırmızı bülten
i̇çişleri bakanlığı, yunanistan, kırmızı bülten

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

13:04 12.11.2026
© FotoğrafElebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı
Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından "yeni nesil organize suç örgütü elebaşı" olarak nitelendirilen Sayal'ın Türkiye'ye getirileceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilecek.
Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.
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