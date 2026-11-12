https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kirmizi-bultenle-aranan-sercan-sayal-yunanistanda-yakalandi-1110292707.html

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını açıkladı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından "yeni nesil organize suç örgütü elebaşı" olarak nitelendirilen Sayal'ın Türkiye'ye getirileceği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilecek.Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.

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