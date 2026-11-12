https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/istanbulda-firtina-alarmi-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110291416.html

İstanbul'da fırtına alarmı: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da fırtına alarmı: Bazı vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini artırırken bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Valiliği, rüzgarın cuma sabahından itibaren zaman zaman... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T12:54+0300

2026-11-12T12:54+0300

2026-11-12T12:54+0300

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İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre rüzgarın cuma sabahından itibaren 60-90 km/saat hızla esmesi beklenirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle dört güzergahta seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Aşiyan-Üsküdar Hattı ise geçici olarak Bebek-Üsküdar arasında hizmet verecek.İstanbul'da rüzgarın hızı 90 km/saate ulaşabilirValiliğin açıklamasına göre bugün güney ve güneybatı yönlerden esen lodosun öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.Rüzgarın ilk etapta 40-60 km/saat, zaman zaman ise fırtına şeklinde 60-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Cuma sabahından itibaren ise fırtınanın hızının zaman zaman 60-90 km/saate ulaşması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.İstanbul Valiliği'nden çatı uçması ve ağaç devrilmesi uyarısıİstanbul Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 💨 İlimizde bugün (Perşembe) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esen rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat); 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları AŞ, İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.İptal edilen sefer ve hatlar şöyle:Şehir Hatları, söz konusu güzergahlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.Aşiyan-Üsküdar hattıOlumsuz hava koşulları Aşiyan-Üsküdar Hattı'nda da değişikliğe neden oldu.Şehir Hatları'nın açıklamasına göre Aşiyan-Üsküdar seferleri, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akom-uyardi-istanbulda-firtinanin-hizi-90-kilometreyi-bulabilir-1110290255.html

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