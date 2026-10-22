https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/izmirde-kadin-cinayeti-polis-memuru-avukat-nisanlisini-oldurdu-1109776331.html
İzmir'de kadın cinayeti: Polis memuru, avukat nişanlısını öldürdü
İzmir'de kadın cinayeti: Polis memuru, avukat nişanlısını öldürdü
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru Aykut E, avukat nişanlısı Özge P'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay yerinde hayatını... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T17:55+0300
2026-10-22T17:55+0300
2026-10-22T17:55+0300
türki̇ye
i̇zmir adli tıp kurumu
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
polis
polis memuru
avukat
ölüm
ölüm nedeni
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Tülbentli Mahallesi'nde yaşayan Özge P. ile evine gelen nişanlısı Aykut E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut E, tabancayla Özge P'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, avukat olduğu öğrenilen Özge P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Aykut E. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Özge P. ile Hakkari'de polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Aykut E'nin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/adanada-mesire-alaninda-cinayet-supheli-kacarken-yakalandi-1109742883.html
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i̇zmir adli tıp kurumu, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis memuru, avukat, ölüm, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
i̇zmir adli tıp kurumu, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis memuru, avukat, ölüm, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
İzmir'de kadın cinayeti: Polis memuru, avukat nişanlısını öldürdü
İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru Aykut E, avukat nişanlısı Özge P'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Özge P. ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aykut E'nin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tülbentli Mahallesi'nde yaşayan Özge P. ile evine gelen nişanlısı Aykut E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut E, tabancayla Özge P'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, avukat olduğu öğrenilen Özge P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Aykut E. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özge P. ile Hakkari'de polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Aykut E'nin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.