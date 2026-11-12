https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/izmirdeki-demir-celik-fabrikasi-patlamasina-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1110283516.html
İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasına ilişkin 9 kişi tutuklandı
İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasına ilişkin 9 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T03:09+0300
2026-11-12T03:09+0300
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i̇zmir
aliağa
demir çelik sanayii
fabrika
patlama
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.TRT'ye göre olay kapsamında gözaltına alınan toplam 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Neler olmuştu?İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/new-yorkta-uc-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1110283203.html
türki̇ye
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i̇zmir, aliağa, demir çelik sanayii, fabrika, patlama
i̇zmir, aliağa, demir çelik sanayii, fabrika, patlama
İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasına ilişkin 9 kişi tutuklandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
TRT'ye göre olay kapsamında gözaltına alınan toplam 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı gözaltına alınmıştı.