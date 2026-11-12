https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/izmirdeki-demir-celik-fabrikasi-patlamasina-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1110283516.html

İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasına ilişkin 9 kişi tutuklandı

İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T03:09+0300

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türki̇ye

i̇zmir

aliağa

demir çelik sanayii

fabrika

patlama

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.TRT'ye göre olay kapsamında gözaltına alınan toplam 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Neler olmuştu?İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/new-yorkta-uc-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1110283203.html

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i̇zmir

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i̇zmir, aliağa, demir çelik sanayii, fabrika, patlama