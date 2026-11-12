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İzmir'de denetimde 1.5 ton kum şırlanı ele geçirildi
İzmir'de denetimde 1.5 ton kum şırlanı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde, nakil belgesi olmadan taşındığı belirlenen 1.5 ton kum şırlanına el konuldu. Canlı olduğu tespit... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'de gerçekleştirilen trafik ve nakil denetimlerinde, bir araçta belgesiz şekilde taşınan 1.5 ton kum şırlanı bulundu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Akalan Gişeleri'nde yapılan kontroller sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta gerçekleştirilen incelemede, nakil belgesi bulunmayan 1.5 ton kum şırlanı tespit edildi.Olayla ilgili araç sürücüsüne, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.El konulan kum şırlanlarının canlı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz canlıları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/izmirdeki-demir-celik-fabrikasi-patlamasina-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1110283516.html
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türkiye, i̇zmir, kum şırlanı
türkiye, i̇zmir, kum şırlanı

İzmir'de denetimde 1.5 ton kum şırlanı ele geçirildi

03:49 12.11.2026
© AA / İl Tarım ve Orman Müdürlüğüİzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.
İzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA / İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde, nakil belgesi olmadan taşındığı belirlenen 1.5 ton kum şırlanına el konuldu. Canlı olduğu tespit edilen deniz canlıları yeniden denize bırakıldı.
İzmir'de gerçekleştirilen trafik ve nakil denetimlerinde, bir araçta belgesiz şekilde taşınan 1.5 ton kum şırlanı bulundu.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Akalan Gişeleri'nde yapılan kontroller sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta gerçekleştirilen incelemede, nakil belgesi bulunmayan 1.5 ton kum şırlanı tespit edildi.
Olayla ilgili araç sürücüsüne, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
El konulan kum şırlanlarının canlı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz canlıları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
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