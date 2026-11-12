https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/izmirde-denetimde-15-ton-kum-sirlani-ele-gecirildi-1110283820.html

İzmir'de denetimde 1.5 ton kum şırlanı ele geçirildi

İzmir'de denetimde 1.5 ton kum şırlanı ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde, nakil belgesi olmadan taşındığı belirlenen 1.5 ton kum şırlanına el konuldu. Canlı olduğu tespit... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T03:49+0300

2026-11-12T03:49+0300

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türki̇ye

türkiye

i̇zmir

kum şırlanı

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İzmir'de gerçekleştirilen trafik ve nakil denetimlerinde, bir araçta belgesiz şekilde taşınan 1.5 ton kum şırlanı bulundu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Akalan Gişeleri'nde yapılan kontroller sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta gerçekleştirilen incelemede, nakil belgesi bulunmayan 1.5 ton kum şırlanı tespit edildi.Olayla ilgili araç sürücüsüne, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.El konulan kum şırlanlarının canlı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz canlıları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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türkiye, i̇zmir, kum şırlanı