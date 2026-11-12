‘İsrail, Lübnan'daki ateşkesi esnek maddelere dayanarak fiilen geçersiz hale getirdi’

“İsrail Lübnan’daki askeri varlığını yukarıda açmaya çalıştığım maddelere dayanarak devam ettiriyor. Bu varlığın ve saldırıların iki temel hedefi var: Birincisi kendisine yönelik tehlikenin tam olarak ortadan kalkmasını sağlamak üzere Lübnan’ın yaklaşık 30 km içlerine uzanan (Litani Nehri) bir tampon bölge oluşturmak. Ancak bazı kaynaklar İsrail’in o bölgeyi fiilen “sadece kendi etki alanı” yapmak istediğini savunuyor. Yani fiili işgal ve nihayetinde ilhak. Bu iddialar tarihsel dönüm noktalarına bakıldığında akla yatkın. İkinci ve asıl hedef ise bu saldırıların uzandığı Beyrut tarafları ile ele alınmalı. İsrail sadece Litani’nin güneyinde saldırı yapmıyor, daha kuzeyde yer alan diğer yerleşim birimleri ve Beyrut da hedefler arasında. Amaç Hizbullah yönetici / mensuplarını elimine etmek, Hizbullah’ın stratejik bina ya da merkezlerini vurmak. Bu saldırıların nihai amacı da Hizbullah’ı tamamen felç etmek. Yani kısaca iki hedeften biri Lübnan’ın güneyi coğrafyasını kontrol altına almak, diğeri savaştığı örgüt olan Hizbullah’ı elimine etmek. Bölgesel dengeleri değiştirmek bu ve diğer süreçlerin de içinde yer aldığı daha geniş bir strateji ve Lübnan tarafı bu stratejinin bir parçası. Dolayısıyla İsrail’in kendisine karşı çok etkin bir silahın (Hizbullah) bulunduğu Lübnan’a yönelik saldırıları bölgesel dengeleri kendi lehine çevirme amaçlı olarak tanımlanabilir.”