https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/israil-lubnandaki-ateskesi-esnek-maddelere-dayanarak-fiilen-gecersiz-hale-getirdi-1110296214.html
‘İsrail, Lübnan'daki ateşkesi esnek maddelere dayanarak fiilen geçersiz hale getirdi’
‘İsrail, Lübnan'daki ateşkesi esnek maddelere dayanarak fiilen geçersiz hale getirdi’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Musa Özuğurlu, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasındaki belirsiz maddelerin İsrail'e saldırılarını devam ettirme imkanı tanıdığını... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T16:45+0300
2026-11-12T16:45+0300
2026-11-12T16:45+0300
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İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki yerleşim birimlerine yönelik hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda 4 bin 390'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, anlaşmalara rağmen Lübnan'daki askeri varlığını ve operasyonlarını sürdürürken, saldırıların kapsamı ve Tel Aviv'in nihai hedefleri tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Musa Özuğurlu, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, İsrail'in ateşkes anlaşmasını fiilen geçersiz hale getirdiğini belirtti.‘Anlaşmanın tarafı Lübnan devleti, sahadaki muhatabı Hizbullah’İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ve 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasının yapısına dikkat çeken Özuğurlu, Hizbullah'ın anlaşmada taraf olarak yer almamasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi. Anlaşmanın ABD, İsrail ve Lübnan arasında imzalandığını hatırlatan Özuğurlu, şu değerlendirmede bulundu:‘İsrail, Lübnan'ın güneyinde istediği kadar kalabilir’Anlaşmadaki en önemli belirsizliklerden birinin İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilme takvimi olduğunu belirten Özuğurlu, metinde derhal ve tamamen çekilmeyi öngören bir hüküm yerine "kademeli konuşlanma" ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti:‘İsrail'in hedefi Litani Nehri'ne kadar tampon bölge oluşturmak’İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığının iki temel hedefi bulunduğunu belirten Özuğurlu, bunlardan ilkinin ülkenin güneyinde yaklaşık 30 kilometre derinliğe uzanan bir tampon bölge oluşturmak olduğunu söyledi:‘İsrail'in asıl hedefi Hizbullah'ı tamamen felç etmek’İsrail'in Lübnan'daki ikinci ve asıl hedefinin Hizbullah'ı etkisiz hale getirmek olduğunu belirten Özuğurlu, saldırıların örgütün yönetici ve mensuplarını hedef almanın yanı sıra stratejik bina ve merkezlerine yönelik operasyonları da kapsadığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/lubnanin-guneyinde-alarm-3-beldeye-hava-saldirilari-duzenlendi-1109709472.html
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
ortadoğu, musa özuğurlu, lübnan, i̇srail, hizbullah, abd
ortadoğu, musa özuğurlu, lübnan, i̇srail, hizbullah, abd
‘İsrail, Lübnan'daki ateşkesi esnek maddelere dayanarak fiilen geçersiz hale getirdi’
Özel
Gazeteci Musa Özuğurlu, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasındaki belirsiz maddelerin İsrail'e saldırılarını devam ettirme imkanı tanıdığını belirterek, Tel Aviv'in Litani Nehri'ne kadar uzanan bir tampon bölge oluşturmayı ve Hizbullah'ı tamamen etkisiz hale getirmek istediğini söyledi.
İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki yerleşim birimlerine yönelik hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda 4 bin 390'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, anlaşmalara rağmen Lübnan'daki askeri varlığını ve operasyonlarını sürdürürken, saldırıların kapsamı ve Tel Aviv'in nihai hedefleri tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Musa Özuğurlu, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, İsrail'in ateşkes anlaşmasını fiilen geçersiz hale getirdiğini belirtti.
‘Anlaşmanın tarafı Lübnan devleti, sahadaki muhatabı Hizbullah’
İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ve 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasının yapısına dikkat çeken Özuğurlu, Hizbullah'ın anlaşmada taraf olarak yer almamasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi. Anlaşmanın ABD, İsrail ve Lübnan arasında imzalandığını hatırlatan Özuğurlu, şu değerlendirmede bulundu:
“Anlaşma ABD-İsrail-Lübnan arasında imzalandı. Yani Hizbullah’a bu anlaşmada bir taraf olarak yer verilmedi. Amaç Hizbullah’ı örgüt tanımlaması içinde tutarak muhatap olmaktan çıkarmak. Böylece İsrail ve ABD anlaşmayı Lübnan devleti ile yapmış olarak garantiye almaya çalışıyor. Ancak hizbullah bu anlaşmayı kabul etmediğini ilan etti. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı “egemenlik hakkının teslim edilmesi” olarak nitelendirdi. Böylece ortada bir anlaşma, ancak ikili bir durum var: Anlaşmanın kağıt üstündeki muhatabı Lübnan devleti, sahada (saldırıya maruz kalan) “muhatap” ise Hizbullah. İsrail anlaşmanın esnek sayılan maddelerine göre saldırılar yaptığını savunuyor. Anlaşmanın bazı maddeleri İsrail’e bu “hakkı” tanıyor. Tamamen subjektif değerlendirmelere göre bir anlaşma var ortada.”
‘İsrail, Lübnan'ın güneyinde istediği kadar kalabilir’
Anlaşmadaki en önemli belirsizliklerden birinin İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilme takvimi olduğunu belirten Özuğurlu, metinde derhal ve tamamen çekilmeyi öngören bir hüküm yerine "kademeli konuşlanma" ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti:
“Örneğin maddelerde İsrail’in Lübnan’ın güneyinden hemen ve tam çekilmesi yok, “kademeli konuşlanma” var. Üstelik bu konuşlanmanın ne zaman sona ereceği konusunda belirli bir tarih de yok. Yani İsrail “gerekli gördüğü kadar” Lübnan’ın güneyinde kalabilir. İsrail’in dayandığı bir başka madde ise sürecin sıralamaya bağlı çalışması. Yani önce Lübnan ordusu "devlet dışı silahlı grupların doğrulanmış silahsızlandırılmasına bağlı olarak" tüm topraklarda egemen otoriteyi yeniden tesis edecek. Lübnan ordusunun tüm topraklarda otoriteyi sağladığına ise fiilen kim karar verecek? İsrail ve ABD. Anlaşma İsrail’e “İsrailli askerler ve sivillere zarar verecek Hizbullah eylemlerini önleme hakkı” da veriyor ve en kritik maddelerden biri bu. Yani İsrail kendisine yönelik tehlike gerekçesi ile saldırılarını sürdürüyor ve bu maddeye göre İsrail’in saldırıları anlaşma ile çelişmiyor. Daha da ötesi bu anlaşmanın uzatılması da mümkün. Yani İsrail Hizbullah tehlikesi gerekçesi ile Lübnan’da kalabilme süresini istediği kadar uzatabilir.”
‘İsrail'in hedefi Litani Nehri'ne kadar tampon bölge oluşturmak’
İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığının iki temel hedefi bulunduğunu belirten Özuğurlu, bunlardan ilkinin ülkenin güneyinde yaklaşık 30 kilometre derinliğe uzanan bir tampon bölge oluşturmak olduğunu söyledi:
“İsrail bu bu maddelere dayanarak anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Lübnan’a yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar iki bölgede sürüyor: Birincisi Litani nehrinin güneyi (çok geniş bir alan) Litani nehrinin doğu – batı yönünde olan kısmı İsrail - Lübnan sınırından yaklaşık 30 km içeride ve tüm bu bölge İsrail’in saldırı alanı. Kısaca İsrail esnek maddelere dayanarak anlaşmayı fiilen geçersiz hale getirmiş durumda.”
‘İsrail'in asıl hedefi Hizbullah'ı tamamen felç etmek’
İsrail'in Lübnan'daki ikinci ve asıl hedefinin Hizbullah'ı etkisiz hale getirmek olduğunu belirten Özuğurlu, saldırıların örgütün yönetici ve mensuplarını hedef almanın yanı sıra stratejik bina ve merkezlerine yönelik operasyonları da kapsadığını söyledi:
“İsrail Lübnan’daki askeri varlığını yukarıda açmaya çalıştığım maddelere dayanarak devam ettiriyor. Bu varlığın ve saldırıların iki temel hedefi var: Birincisi kendisine yönelik tehlikenin tam olarak ortadan kalkmasını sağlamak üzere Lübnan’ın yaklaşık 30 km içlerine uzanan (Litani Nehri) bir tampon bölge oluşturmak. Ancak bazı kaynaklar İsrail’in o bölgeyi fiilen “sadece kendi etki alanı” yapmak istediğini savunuyor. Yani fiili işgal ve nihayetinde ilhak. Bu iddialar tarihsel dönüm noktalarına bakıldığında akla yatkın. İkinci ve asıl hedef ise bu saldırıların uzandığı Beyrut tarafları ile ele alınmalı. İsrail sadece Litani’nin güneyinde saldırı yapmıyor, daha kuzeyde yer alan diğer yerleşim birimleri ve Beyrut da hedefler arasında. Amaç Hizbullah yönetici / mensuplarını elimine etmek, Hizbullah’ın stratejik bina ya da merkezlerini vurmak. Bu saldırıların nihai amacı da Hizbullah’ı tamamen felç etmek. Yani kısaca iki hedeften biri Lübnan’ın güneyi coğrafyasını kontrol altına almak, diğeri savaştığı örgüt olan Hizbullah’ı elimine etmek. Bölgesel dengeleri değiştirmek bu ve diğer süreçlerin de içinde yer aldığı daha geniş bir strateji ve Lübnan tarafı bu stratejinin bir parçası. Dolayısıyla İsrail’in kendisine karşı çok etkin bir silahın (Hizbullah) bulunduğu Lübnan’a yönelik saldırıları bölgesel dengeleri kendi lehine çevirme amaçlı olarak tanımlanabilir.”