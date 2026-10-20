https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/lubnanin-guneyinde-alarm-3-beldeye-hava-saldirilari-duzenlendi-1109709472.html

Lübnan'ın güneyinde alarm: 3 beldeye hava saldırıları düzenlendi

Lübnan'ın güneyinde alarm: 3 beldeye hava saldırıları düzenlendi

Sputnik Türkiye

Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava saldırıları düzenlendi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, bölge halkını... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T17:21+0300

2026-10-20T17:21+0300

2026-10-20T17:21+0300

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nebatiye

lübnan resmi haber ajansı (nna)

lübnan sağlık bakanlığı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Kantara, Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerini hedef aldı.Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi: İsrail'in saldırıları kabul edilemezLübnan'da resmi temaslarda bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyine gitti. Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesini ziyaret eden Fehmi, daha sonra Sur kentinde Lübnan ordusu yetkilileriyle bir araya geldi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fehmi, ziyaretinin Arap dünyasının bölge halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını taşıdığını belirtti. İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmenin siyasi, ahlaki ve güvenlik açısından sorumluluk olduğunu vurgulayan Fehmi, “İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka yönelik saldırıları ve ihlalleri kabul edilemez” dedi.Fehmi, Arap dünyası ve uluslararası toplumun Lübnan'ı destekleme ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü kolaylaştırma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreciİsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İki ülke, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda, aralarındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir çerçeve anlaşmaya da imza atmıştı.Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakerelerin sürdürülmesini öngörüyor. Ateşkesin ardından yerinden edilenlerin bir kısmı, İsrail işgali altında olmayan güneydeki beldelerine dönmüştü.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'de yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/son-dakika-haberleri-israilin-lubnan-siniri-yakinlarinda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109477327.html

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ortadoğu, i̇srail, lübnan, nebatiye, lübnan resmi haber ajansı (nna), lübnan sağlık bakanlığı