https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/gss-borclari-siliniyor-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-teklif-tbmmde-1110295933.html

GSS borçları siliniyor: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM'de

GSS borçları siliniyor: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM'de

Sputnik Türkiye

AK Parti, 1 Ocak 2017'den önceki ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Düzenlemenin... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T15:25+0300

2026-11-12T15:25+0300

2026-11-12T15:25+0300

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gss prim borcu

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AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin düzenleme de yer aldı.Teklifin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceki ödenmemiş GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 2 milyon 199 bin 860 vatandaşı kapsadığını ve silinmesi öngörülen toplam borcun 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 lira olduğunu açıkladı.Hangi GSS borçları silinecek?Güler, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemenin ayrıntılarını şu sözlerle açıkladı:"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık kuruluşlarımızın mali yapısını güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik alanında da düzenlemeler yapıyoruz:1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu düzenleme ile 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın, 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyor; sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimlerini teminat altına alıyoruz."2 milyon 199 bin 860 kişiyi ilgilendiriyorAK Parti'nin verdiği rakamlara göre teklif, 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın GSS borcunu kapsıyor.Silinmesi öngörülen toplam prim borcu ise 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 lira olarak açıklandı. Düzenlemenin uygulanabilmesi için kanun teklifinin TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.Tasfiye edilen fonlarda 130,2 milyar liralık ödemeKanun teklifinde, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin tamamlayıcı bir düzenleme de bulunuyor.Güler, 22 Ekim 2026'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 27 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7596 sayılı kanun kapsamında 131 fonun tasfiye sürecinin devam ettiğini belirtti.Tasfiye kapsamındaki fonların pay sahiplerine yapılan ödemelerde fon mal varlığı, geri kazanım hesaplarındaki kaynaklar ve isteğe bağlı iade hesaplarındaki tutarların kullanıldığını ifade eden Güler, kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını ve kullanılmayacağını söyledi.614 bin 874 hesaba ödeme yapıldıAçıklanan verilere göre olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba 62,2 milyar lira ara ödeme yapıldı.Böylece bugüne kadar toplam 108 fonda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ödemelerden 420 bin 31 tekil kişinin yararlandığı, 179 bin 449 kişinin ise net yatırım tutarının tamamını aldığı açıklandı.Bir sonraki ödemenin 13 Kasım 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı belirtildi.Bankalar ve görevliler için hukuki güvenceTeklifin 13'üncü maddesinde tasfiye işlemlerini yürüten bankalar ve görevlilere yönelik düzenleme de yer aldı.Güler, düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:"Bu ödemelerin ve devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan yürütülebilmesi büyük önem arz etmektedir. Asli görev alanları olmamasına rağmen, kanunla kendilerine tevdi edilen bu olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini büyük bir özveriyle yürüten bankalarımızın ve bu süreçte görevlendirilen personelimizin hakkaniyetli bir şekilde korunması gerekmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu işlemleri yürüten bankalar ve görevlilere, suç teşkil eden fiiller hariç olmak kaydıyla hukuki, idari ve mali sorumluluk güvencesi sağlayarak hem çalışanlarımızı koruyor hem de finansal sistemin istikrarını ve işlemlerin süratle sonuçlandırılmasını temin ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ak-partiden-emekli-maasi-duzenlemesi-aciklamasi-cumhurbaskani-erdogan-talimatlari-verdi-1110294756.html

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