https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ak-partiden-emekli-maasi-duzenlemesi-aciklamasi-cumhurbaskani-erdogan-talimatlari-verdi-1110294756.html

AK Parti'den emekli maaşı düzenlemesi açıklaması: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi'

AK Parti'den emekli maaşı düzenlemesi açıklaması: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi'

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için çalışmalar sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

2026-11-12T14:16+0300

ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

ak parti

hazine

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Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için çalışmalar devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarına ilişkin ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirtti.Gül: Erdoğan ekonomi yönetimine talimatlarını verdiAK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusuna, çalışmaların devam ettiğini belirterek yanıt verdi.Gül, şunları söyledi:"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları henüz kesinleşmediEmekli maaşı düzenlemesi kapsamında farklı seçenekler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetilmesi ve düzenlemenin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde şekillendirilmesi üzerinde duruluyor.Maaşlara yapılacak yasal artışlara ek olarak ilave iyileştirme yapılması da yürütülen çalışmalar arasında bulunuyor. Düzenlemenin hangi yöntemle uygulanacağı ve emeklilere ne kadar ilave artış sağlanacağı ise henüz açıklanmadı.Yaş ve prim günü kriterleri gündemdeEmekli maaşlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda prim günü, yaş ve gelir durumu gibi kriterlerin değerlendirilmesi gündemde.Bu kapsamda emekliler arasındaki gelir farklılıklarının azaltılması ve uzun süre prim ödeyenlerle daha düşük prim günü bulunan emekliler arasındaki dengenin gözetilmesi üzerinde duruluyor.Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/emekli-zamminda-yeni-formul-yuzde-15-ek-odeme-gundemde-1110205498.html

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emekli, emekli maaşı, ak parti, hazine