https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/fransada-bomba-ihbari-nedeniyle-tren-seferleri-durduruldu-italyada-okullar-yine-tahliye-edildi-1110293708.html

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle tren seferleri durduruldu: İtalya'da okullar yine tahliye edildi

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle tren seferleri durduruldu: İtalya'da okullar yine tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın kuzeyinde yer alan Calais kentinde bulunan uluslararası tren seferlerinin de yapıldığı tren istasyonu bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

dünya

avrupa

fransa

calais

londra

eurostar

tren

tren istasyonu

i̇talya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110293151_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_70827b1cda32804691d156f8c3213472.jpg

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde bulunan Calais-Fréthun tren istasyonunda yapılan bomba ihbarı nedeniyle perşembe sabahı iç ve uluslararası tren seferleri geçici olarak durduruldu.Ulusal demir yolu işletmecisi SNCF'den yapılan açıklamada, jandarmanın seferlerin yeniden başlatılmasına izin vermesinin ardından tren ulaşımının normale döndüğü bildirildi.İngiltere ile Fransa arasında hızlı tren seferleri düzenleyen Eurostar da olaydan bazı Londra-Paris seferlerinin etkilendiğini açıkladı. Calais-Fréthun istasyonundan geçen trenler nedeniyle Londra'ya gidiş ve dönüş seferlerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.Öte yandan Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde son aylarda uçakları, okulları ve bazı medya kuruluşlarını hedef alan çok sayıda bomba ihbarı ve asılsız alarm bildirildi.Bugün Calais-Fréthun istasyonunda yapılan ihbarın daha önceki tehditlerle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.İtalya'da okullar boşaltıldıÖte yandan İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, dün olduğu gibi bugün de İtalya'daki okullara yönelik yapılan bomba ihbarlarının ardından birkaç okul tahliye edildi. İtalya hükümeti, toplu tehdit e-maillerinin ardından 'somut bir tehlike olmadığı sürece binaların tahliye edilmesinden kaçınılacağını' açıkladı. Avrupa'da binlerce okula bomba ihbarı Öte yandan Avrupa'nın birçok ülkesinde bir süredir yapılan bomba ihbarları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün, İtalya başta olmak üzere İskoçya, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin okullarına asılsız bomba ihbarları yapılmıştı.İtalya Eğitim Bakanı dün, 6 binden fazla okula bomba ihbarı yapıldığını, bazı okulların boşaltıldığını bildirmişti.Avrupa genelinde siber saldırılarla başlayan ihbarlar nedeniyle birçok uçuş ertelendi. Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerinin hedef alınmasıyla başlayan süreçte Avrupa genelinde bir dizi güvenlik olayları yaşanmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/italyada-coklu-bomba-ihbarlari-300den-fazla-okul-tahliye-edildi-1110269478.html

fransa

calais

londra

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, calais, londra, eurostar, tren, tren istasyonu, i̇talya