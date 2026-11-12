https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/duzce-depreminin-27-yilinda-insaat-muhendisleri-odasindan-uyari-deprem-kacinilmaz-ama-afete-1110294322.html

Düzce Depremi’nin 27. yılında İnşaat Mühendisleri Odası'ndan uyarı: 'Deprem kaçınılmaz ama afete dönüşmesi önlenebilir'

Düzce Depremi’nin 27. yılında İnşaat Mühendisleri Odası'ndan uyarı: 'Deprem kaçınılmaz ama afete dönüşmesi önlenebilir'

Sputnik Türkiye

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yılında açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye'de yapı stokunun güvenliğinin yeterince... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T14:10+0300

2026-11-12T14:10+0300

2026-11-12T14:10+0300

görüş

düzce

tmmob

türkiye

deprem

marmara depremi

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem gerçeğine rağmen güvenli yapılaşma ve afet hazırlığı konusunda gerekli dönüşümü tamamlayamadığına dikkat çekti.'Deprem kaçınılmaz, ancak afete dönüşmesi önlenebilir'TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Keleş konuya ilişkin şunları söyledi:'Güvensiz yapılar, plansız kentleşme ve yetersiz denetim büyük yıkımlara neden oluyor'Açıklamada, büyük can kayıplarının temel nedeninin depremin kendisinden ziyade güvensiz yapılar, plansız kentleşme, yetersiz denetim ve afetlere hazırlıksızlık olduğu belirtildi. Bu kapsamda mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarılması, binaların deprem güvenliğinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gereken yapıların belirlenmesi gerektiği kaydedildi. İmar planlarının bilimsel ve teknik esaslara göre hazırlanması, zemin özelliklerinin ve yapı-zemin ilişkisinin dikkate alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı teşvik eden uygulamalardan ve imar affı anlayışından vazgeçilmesi istendi:'Yetkin mühendislik altyapısı ivedilikle oluşturulmalı'TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Keleş, güvenli yapılaşmanın sağlanabilmesi için nitelikli mühendislik hizmetlerinin güvence altına alınması gerektiğinı vurguladı:'İnsan hayatı her türlü ekonomik çıkarın üzerindedir'İnsan hayatının ekonomik çıkarların üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Keleş, güvenli kentlerin inşasının kamusal olduğu kadar vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti. Açıklamada, yapı üretim sürecinde alınan her kararın doğrudan insan hayatını etkilediği hatırlatılarak, mühendislik hizmetlerinin teknik yeterliliğin yanı sıra dürüstlük, hakkaniyet ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiği kaydedildi. Keleş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/prof-dr-ahmet-ercandan-istanbul-uyarisi-2-noktayi-isaret-etti-bu-depremlerin-olmasi-kacinilmaz-1110290728.html

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2026

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düzce, tmmob, türkiye, deprem, marmara depremi