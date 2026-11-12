https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/dis-politika-uzmani-prof-dr-sambur-avrupanin-kendi-menfaati-savasi-degil-barisi-desteklemesi-1110300974.html
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Avrupa’nın kendi menfaati; savaşı değil barışı desteklemesi olacaktır
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Avrupa’nın kendi menfaati; savaşı değil barışı desteklemesi olacaktır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:00+0300
2026-11-12T19:00+0300
2026-11-12T19:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
steve witkoff
jared kushner
yuriy uşakov
abd
rusya
ukrayna
kremlin
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110297961_0:0:3474:1955_1920x0_80_0_0_1a89bc2c2914255e4e6f164b872b33eb.jpg
Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Rusya ve ABD arasındaki temasların yeni ayağı Kremlin'de gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti. Rus lider, görüşmenin başında yeni insani misyonu önerisi sunarken ABD'yi Avrupa'yla çalışmaya çağırdı. Görüşmeye Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus baş müzakereci ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi: ‘Avrupa için tek çıkar yol barışı desteklemek’ Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin en çok Avrupa ülkelerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html
abd
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110297961_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_aca16e93601429eb6818f0fcab8f8c6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
steve witkoff, jared kushner, yuriy uşakov, abd, rusya, ukrayna, kremlin, nato
steve witkoff, jared kushner, yuriy uşakov, abd, rusya, ukrayna, kremlin, nato
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Avrupa’nın kendi menfaati; savaşı değil barışı desteklemesi olacaktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti. Görüşme öncesi Putin’in Avrupa’ya yönelik çağrılarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Avrupalı ülkelerin bu sürece destek vermeleri gerektiğini belirtti.
Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Rusya ve ABD arasındaki temasların yeni ayağı Kremlin'de gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti. Rus lider, görüşmenin başında yeni insani misyonu önerisi sunarken ABD'yi Avrupa'yla çalışmaya çağırdı. Görüşmeye Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus baş müzakereci ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
Her şeyden önce Putin’in, Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşme son derece olumlu geçti; her iki taraf da yapıcı mesajlar veriyor. Bu görüşmeden çıkan en önemli sonuç; ABD ve Rusya taraflarının Ukrayna Krizi'nin bir an önce bitirilmesinden yana olduğu, ancak barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının önündeki en temel engelin Avrupa ülkeleri olduğudur. Avrupa ülkeleri derken özellikle İngiltere ve Almanya bu noktada öne çıkıyor. Rusya’nın bu aşamada ABD’den en büyük beklentisi, Trump’ın etkisini kullanarak Avrupalıları barışın önünde engel olmaktan çıkarmasıdır. Öte yandan ABD ile Moskova arasında oldukça olumlu bir diyalog ve ilişki zemini oluştuğu açıkça görülürken; aynı yapıcı yaklaşımın ne ABD ile Avrupalılar ne de Rusya ile Avrupalılar arasında bulunmaması dikkat çekicidir. Normal şartlarda ABD ve Avrupa’nın birbirine yakın durması beklenirken, Rusya ve ABD’nin bu denli rahat uzlaşıp olumlu ilişkiler kurması, Avrupa’nın ise sorun olmaya devam etmesi oldukça ilginç ve tartışmalı bir tablo ortaya koymaktadır.
‘Avrupa için tek çıkar yol barışı desteklemek’
Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin en çok Avrupa ülkelerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna Krizi'nin arka planında ağırlıklı olarak İngiltere’nin bulunduğu biliniyor. Yaşanan süreçte bu krizin Avrupa’ya hiçbir yarar ve katkı sağlamadığı ağır bedellerle öğrenilmiş oldu. Almanya, Polonya ve Fransa gibi ülkeler silaha çok büyük yatırımlar yaptılar. Avrupa kamuoyu manipüle edildi. Sonuç olarak ekonomik ve siyasi açıdan ciddi bir yıkım yaşandı. Üstelik Ukrayna Krizi, Avrupa’yı Amerikan desteğinden mahrum bıraktığı gibi NATO’yu da işlevsiz ve etkisiz bir konuma sürükledi. Bütün bu sonuçlar çerçevesinde bakıldığında; Avrupa’nın kendi menfaati için atabileceği en doğru adım, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi tetikleyen ve körükleyen politikalar yerine, barışı destekleyen ve uzlaşı için olumlu zemin yaratılmasına katkı sağlayan politikalar geliştirmektir.