Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Avrupa’nın kendi menfaati; savaşı değil barışı desteklemesi olacaktır

Her şeyden önce Putin’in, Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşme son derece olumlu geçti; her iki taraf da yapıcı mesajlar veriyor. Bu görüşmeden çıkan en önemli sonuç; ABD ve Rusya taraflarının Ukrayna Krizi'nin bir an önce bitirilmesinden yana olduğu, ancak barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının önündeki en temel engelin Avrupa ülkeleri olduğudur. Avrupa ülkeleri derken özellikle İngiltere ve Almanya bu noktada öne çıkıyor. Rusya’nın bu aşamada ABD’den en büyük beklentisi, Trump’ın etkisini kullanarak Avrupalıları barışın önünde engel olmaktan çıkarmasıdır. Öte yandan ABD ile Moskova arasında oldukça olumlu bir diyalog ve ilişki zemini oluştuğu açıkça görülürken; aynı yapıcı yaklaşımın ne ABD ile Avrupalılar ne de Rusya ile Avrupalılar arasında bulunmaması dikkat çekicidir. Normal şartlarda ABD ve Avrupa’nın birbirine yakın durması beklenirken, Rusya ve ABD’nin bu denli rahat uzlaşıp olumlu ilişkiler kurması, Avrupa’nın ise sorun olmaya devam etmesi oldukça ilginç ve tartışmalı bir tablo ortaya koymaktadır.