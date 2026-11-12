https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/cem-gurdeniz-mavi-vatanda-baris-turkiyenin-egemenlik-haklarindan-vazgecmesi-pahasina-saglanamaz-1110297022.html
Cem Gürdeniz: Mavi Vatan’da barış, Türkiye’nin egemenlik haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz
Cem Gürdeniz: Mavi Vatan’da barış, Türkiye’nin egemenlik haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz
Sputnik Türkiye
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Girit ile Güney Kıbrıs arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi üzerinden yaşanan NAVTEX gerilimini değerlendirdi... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T16:46+0300
2026-11-12T16:46+0300
2026-11-12T16:46+0300
görüş
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Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında Girit ile Güney Kıbrıs'ı birbirine bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi üzerinden yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun faaliyetlerine yönelik muvafakat şartını açıklamasının ardından Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması, tarafların bölgedeki hukuki ve siyasi pozisyonlarını bir kez daha karşı karşıya getirdi. Fransa ise hem Atina hem Ankara ile ilişkilerini korumaya çalışıyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik Türkiye'ye yaptığı değerlendirmede, GSI krizinin çözüme kavuşmadığını, aksine Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının yeni bir aşamaya taşındığını söyledi. Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının esas alınması gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransız araştırma gemisinin Türk makamlarının muvafakati çerçevesinde faaliyet göstermesini Ankara'nın diplomatik konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirdi.‘GSI krizi çözülmedi, deniz yetki alanları mücadelesi devam ediyor’Türkiye'nin 10 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'in önemine değinen Gürdeniz, karşılıklı bildirimlerin tarafların pozisyonlarını koruduğunu gösterdiğini belirtti:Gürdeniz, 6 Kasım 2026'da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığında faaliyet gösterebilmesi için Türk makamlarından muvafakat alması gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı:‘Fransa, Yunanistan ile Türkiye arasındaki rekabetten ekonomik kazanç sağlıyor’Fransa'nın Ankara ile yürüttüğü diplomatik temasları değerlendiren Gürdeniz, Paris'in Doğu Akdeniz politikasının askeri ilişkilerin ötesinde ekonomik ve stratejik boyutlar taşıdığını ifade etti:Gürdeniz'e göre Fransa, bir taraftan Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile stratejik ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ve bu hakları koruma kararlılığını hesaba katmak zorunda:Fransa'nın devlet gücünü, diplomasisini, teknolojisini ve sermayesini aynı jeopolitik hedef doğrultusunda kullandığını söyleyen Gürdeniz, şu değerlendirmede bulundu:‘Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması beklenen bir gelişmeydi’Yunanistan'ın Türkiye'nin duyurusuna karşı NAVTEX yayımlamasını değerlendiren Gürdeniz, Atina'nın temel hedefinin Girit başta olmak üzere adalara ana karalarla aynı ölçüde deniz yetki alanı yaratma kapasitesi atfeden yaklaşımını korumak olduğunu söyledi:Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlamasının Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ortadan kaldırmayacağını savunan Gürdeniz, Ankara'nın 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği sınırları koruması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında kontrolsüz bir askeri gerilim yaşanmasını istemediğini belirten Gürdeniz, iki ülkenin coğrafi konumlarının değişmeyeceğini ve aynı denizin kıyıdaşları olarak yaşamaya devam edeceklerini söyledi:‘Denizaltı kablosu döşemek ile deniz bilimsel araştırmalar aynı hukuki rejime tabi değil’GSI projesinin hukuki boyutuna da değinen Gürdeniz, denizaltı kablosu döşenmesi ile deniz bilimsel araştırma faaliyetlerinin uluslararası deniz hukukunda birbirinden farklı hukuki rejimlere tabi olduğunu vurguladı:‘Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetler egemenlik haklarını yok sayan bir oldu-bittiye dönüştürülemez’Gürdeniz, Türkiye’nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetlerin oldu bittiye getirelemeyeceğini söyledi:‘Türkiye'nin kıta sahanlığı iddialarını Libya mutabakatı somut koordinatlarla ortaya koydu’Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığının temelinde adaların sınırlandırmadaki etkisine ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos gibi adalara geniş kıta sahanlığı ve MEB etkisi tanıyan bir yaklaşım benimsediğini söylediTürkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki yaklaşımının Anadolu kıyılarının karşısındaki adaların Türkiye'nin deniz yetki alanlarını büyük ölçüde daraltacak bir sonuç doğurmaması gerektiği yönünde olduğunu belirten Gürdeniz, bu çerçevede Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın önemine dikkat çekti. 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakatın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı yaklaşımını somut koordinatlarla ortaya koyduğunu söyleyen Gürdeniz, anlaşmayı Yunanistan'ın adalar üzerinden Türkiye'nin denize açılımını kısıtlayan yaklaşımına karşı önemli bir diplomatik hamle olarak nitelendirdi. Ancak mutabakatın üçüncü devletlerin hukuki iddialarını kendiliğinden ortadan kaldırmadığını da belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın başka ülkelerle yaptığı sınırlandırma anlaşmalarının da Türkiye'nin haklarını ortadan kaldıramayacağını söyledi. Türkiye'nin 2019'da Libya ile attığı adımı ve 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını önemli diplomatik kazanımlar olarak değerlendiren Gürdeniz, Türkiye'nin sonraki dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj ve enerji faaliyetlerinde yakaladığı inisiyatifi sürdürememesini ise eleştirdi.‘Mavi Vatan'ın başarısı denizlerdeki hakların milli refaha dönüştürülmesiyle ölçülür’Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ilan etmesinin tek başına yeterli olmadığını belirten Gürdeniz, bu alanlardaki ekonomik hakların kullanılmasının da stratejik önem taşıdığını söyledi:“Deniz yetki alanlarını ilan etmek kadar, bu alanlardaki ekonomik hakları kullanmak da önemlidir. Denizlerdeki egemenlik hakları, millî ekonomiye, enerji güvenliğine, bilimsel araştırmaya, teknolojiye ve toplumsal refaha dönüştürülebildiği ölçüde stratejik anlam kazanır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-libya-mutabakati-aciklamasi-hukuka-aykiri-gecersiz-ve-1110018785.html
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türkiye, fransa, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, navtex, yunanistan, doğu akdeniz, mavi vatan, libya
türkiye, fransa, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, navtex, yunanistan, doğu akdeniz, mavi vatan, libya
Cem Gürdeniz: Mavi Vatan’da barış, Türkiye’nin egemenlik haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Girit ile Güney Kıbrıs arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi üzerinden yaşanan NAVTEX gerilimini değerlendirdi. Gürdeniz de Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının diplomatik açıklamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Barış, egemenlik haklarından vazgeçmek pahasına sağlanamaz” dedi.
Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında Girit ile Güney Kıbrıs'ı birbirine bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi üzerinden yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun faaliyetlerine yönelik muvafakat şartını açıklamasının ardından Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması, tarafların bölgedeki hukuki ve siyasi pozisyonlarını bir kez daha karşı karşıya getirdi. Fransa ise hem Atina hem Ankara ile ilişkilerini korumaya çalışıyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik Türkiye'ye yaptığı değerlendirmede, GSI krizinin çözüme kavuşmadığını, aksine Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının yeni bir aşamaya taşındığını söyledi. Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının esas alınması gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransız araştırma gemisinin Türk makamlarının muvafakati çerçevesinde faaliyet göstermesini Ankara'nın diplomatik konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirdi.
‘GSI krizi çözülmedi, deniz yetki alanları mücadelesi devam ediyor’
Türkiye'nin 10 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'in önemine değinen Gürdeniz, karşılıklı bildirimlerin tarafların pozisyonlarını koruduğunu gösterdiğini belirtti:
“Öncelikle Great Sea Interconnector (GSI) krizinin çözüme kavuştuğunu düşünmüyorum. Aksine, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları uyuşmazlığının yeni ve dikkatle izlenmesi gereken bir aşamasına tanıklık ediyoruz. Karşılıklı NAVTEX yayımlanması, sorunun çözüldüğünü değil, tarafların hukuki ve siyasi pozisyonlarını koruduğunu ve sahadaki mücadelenin devam ettiğini göstermektedir. Burada esas alınması gereken husus, Türkiye'nin 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarıdır. Türkiye bu alanlardaki egemenlik haklarını Fransa'nın, Yunanistan'ın veya herhangi bir üçüncü devletin tanımasına bağlı olarak kazanmış değildir. Kıta sahanlığı üzerindeki egemenlik hakları, uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri gereğince kıyı devletine kendiliğinden ve başlangıçtan itibaren, yani ipso facto ve ab initio aittir.”
Gürdeniz, 6 Kasım 2026'da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığında faaliyet gösterebilmesi için Türk makamlarından muvafakat alması gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı:
“6 Kasım 2026 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız, Fransız bayraklı ABEILLE MARENGO araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığında faaliyet gösterebilmesi için Türk makamlarının muvafakatini alması gerektiğini açıkça ilan etmiştir. 10 Kasım'da yayımlanan 1127/26 sayılı resmi duyuruda ise araştırmaların Türkiye'nin yetkili makamlarıyla koordinasyon ve muvafakat çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir. Bu gelişme son derece önemlidir. Türkiye, kendi kıta sahanlığında araştırma faaliyetlerinin hangi şartlarda yürütülebileceğini belirleyen yetkili kıyı devleti olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Fransız bayraklı geminin Türk makamlarının muvafakati çerçevesinde faaliyet göstermesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuki tezlerini destekleyen ve diplomatik konumunu güçlendiren önemli bir devlet uygulamasıdır. Burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarının varlığı herhangi bir Fransız gemisinin izin almasına bağlı değildir. Ancak bu hakların üçüncü devletlerin faaliyetlerine uygulanması, Mavi Vatan mücadelesinde diplomatik ve hukuki bakımdan elimizi güçlendirir. Asıl konu Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığında egemenlik haklarını yalnızca diplomatik açıklamalarla değil, denizdeki fiilî uygulamalarıyla da korumasıdır. NAVTEX yayımlamak önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Deniz jeopolitiğinde belirleyici olan, ilan edilen hakların sahada ne ölçüde kullanılabildiğidir.”
‘Fransa, Yunanistan ile Türkiye arasındaki rekabetten ekonomik kazanç sağlıyor’
Fransa'nın Ankara ile yürüttüğü diplomatik temasları değerlendiren Gürdeniz, Paris'in Doğu Akdeniz politikasının askeri ilişkilerin ötesinde ekonomik ve stratejik boyutlar taşıdığını ifade etti:
“Karşımızda ekonomik, askeri, teknolojik ve diplomatik boyutları bulunan çok daha kapsamlı bir Fransız jeopolitiği vardır. Fransa bugün Yunanistan'ın en önemli savunma ortaklarından biridir. Yunanistan'a Rafale savaş uçakları ve Belharra sınıfı fırkateynler satmaktadır. Fransa'nın bölgedeki varlığı yalnızca Yunanistan ile askeri dayanışmaya değil, enerji, finans, savunma sanayisi ve stratejik altyapı yatırımlarına dayanmaktadır.“
Gürdeniz'e göre Fransa, bir taraftan Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile stratejik ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ve bu hakları koruma kararlılığını hesaba katmak zorunda:
“Ben Paris'in Ankara ile yürüttüğü diplomatik temasları bu geniş jeopolitik ve jeoekonomik çerçevede değerlendiriyorum. Fransa bir taraftan Yunanistan ve GKRY ile stratejik ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki egemenlik haklarını ve bu hakları koruma kararlılığını hesaba katmak zorundadır. Fransa'nın amacı, Yunanistan'ı karşısına almadan Türkiye ile yaşanabilecek bir krizi yönetmek ve büyük ekonomik çıkarlarının bulunduğu GSI projesini ilerletmek olabilir. Ancak kapalı kapılar ardında hangi diplomatik pazarlıkların yapıldığını bilmiyoruz. Bu nedenle değerlendirmemizi açık kaynaklardan hareketle yapmak zorundayız.”
Fransa'nın devlet gücünü, diplomasisini, teknolojisini ve sermayesini aynı jeopolitik hedef doğrultusunda kullandığını söyleyen Gürdeniz, şu değerlendirmede bulundu:
“Burada asıl dikkat çekmek istediğim husus, Fransa'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki jeopolitik rekabetten aynı zamanda ekonomik kazanç sağlayan başlıca ülkelerden biri olmasıdır. Paris, Yunanistan'ın güvenlik endişelerini milyarlarca avroluk savunma sanayisi sözleşmelerine dönüştürürken Doğu Akdeniz'in enerji ve altyapı projelerinde de Fransız sermayesine alan açmaktadır. Başka bir ifadeyle Fransa, devlet gücünü, diplomasisini, teknolojisini ve sermayesini aynı jeopolitik hedef doğrultusunda kullanmaktadır.”
‘Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması beklenen bir gelişmeydi’
Yunanistan'ın Türkiye'nin duyurusuna karşı NAVTEX yayımlamasını değerlendiren Gürdeniz, Atina'nın temel hedefinin Girit başta olmak üzere adalara ana karalarla aynı ölçüde deniz yetki alanı yaratma kapasitesi atfeden yaklaşımını korumak olduğunu söyledi:
“Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması beklenen bir gelişmeydi. Çünkü Atina'nın temel amacı, Girit başta olmak üzere adalara ana karalarla aynı ölçüde deniz yetki alanı yaratma kapasitesi atfeden yaklaşımını korumaktır. Türkiye'nin 10 Kasım tarihli duyurusunda araştırmaların Türk makamlarının muvafakatiyle yürütüleceğinin belirtilmesi, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tezleri bakımından bir nevi diplomatik meydan okumadır.”
Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlamasının Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ortadan kaldırmayacağını savunan Gürdeniz, Ankara'nın 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği sınırları koruması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında kontrolsüz bir askeri gerilim yaşanmasını istemediğini belirten Gürdeniz, iki ülkenin coğrafi konumlarının değişmeyeceğini ve aynı denizin kıyıdaşları olarak yaşamaya devam edeceklerini söyledi:
“ Ben Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarından taviz vermeden, Yunanistan ile savaş tuzağına düşmeden, diplomasi ve caydırıcılığı birlikte kullanarak hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak barış istemek, egemenlik haklarından vazgeçmek anlamına gelmez. Türkiye'nin denizdeki hakları pazarlık konusu yapılamaz”
‘Denizaltı kablosu döşemek ile deniz bilimsel araştırmalar aynı hukuki rejime tabi değil’
GSI projesinin hukuki boyutuna da değinen Gürdeniz, denizaltı kablosu döşenmesi ile deniz bilimsel araştırma faaliyetlerinin uluslararası deniz hukukunda birbirinden farklı hukuki rejimlere tabi olduğunu vurguladı:
“Denizaltı kablosu döşenmesi ile deniz bilimsel araştırma faaliyetlerini birbirinden ayırmak gerekir. Uluslararası deniz hukukunda bu iki faaliyet aynı hukuki rejime tabi değildir. Tarafı olmadığımız ancak teamülü hukuk enstrümanı olarak kullandığımız 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 79. maddesi, kıta sahanlığında denizaltı kablolarının döşenmesine ilişkin önemli hükümler içermektedir. Kıyı devleti, genel olarak başka devletlerin kıta sahanlığında kablo döşemesini keyfi biçimde engelleyemez. Bununla birlikte kıta sahanlığındaki sismik ve diğer çalışmalar üzerinden dip tabiatının araştırılması ve doğal kaynakların araştırılması ile işletilmesine ilişkin belirli düzenleme yetkileri saklıdır. Türkiye bu sözleşmeye taraf değildir. Ancak denizaltı kablolarına ilişkin uluslararası hukuk kuralları değerlendirilirken sözleşmenin ilgili hükümleri ve teamül hukuku birlikte dikkate alınmalıdır. Burada kritik mesele, kablo döşeme faaliyeti adı altında hangi araştırmaların yapıldığıdır.”
‘Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetler egemenlik haklarını yok sayan bir oldu-bittiye dönüştürülemez’
Gürdeniz, Türkiye’nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetlerin oldu bittiye getirelemeyeceğini söyledi:
“Bu kapsamda Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetler, Türk devletinin egemenlik haklarını yok sayan bir oldu-bittiye dönüştürülemez. GSI yalnızca ticari bir enerji bağlantısı olarak görülemez. Bu proje aynı zamanda Doğu Akdeniz'de deniz tabanının kullanımını, enerji altyapısını ve bölgesel jeopolitik ilişkileri etkileyen stratejik bir girişimdir. Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde egemenlik haklarını etkileyen her türlü faaliyet, Türk makamlarının yetkileri dikkate alınmadan yürütülemez. Bu nedenle Türkiye'nin hukuki ve diplomatik tutumunu denizde de görünür kılması gerekir.”
‘Türkiye'nin kıta sahanlığı iddialarını Libya mutabakatı somut koordinatlarla ortaya koydu’
Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığının temelinde adaların sınırlandırmadaki etkisine ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos gibi adalara geniş kıta sahanlığı ve MEB etkisi tanıyan bir yaklaşım benimsediğini söyledi
“Türkiye ise Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı sınırlandırmalarında coğrafyanın üstünlüğünü, Anadolu'nun uzun kıyı cephesini, kıyıların karşılıklı konumunu ve hakkaniyet ilkelerini esas almaktadır. Uluslararası deniz hukukunda bir adanın kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) oluşturma hakkına sahip olması ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında ne ölçüde etki doğuracağı birbirinden farklı hukuki meselelerdir. Bir adanın deniz yetki alanı oluşturabilmesi, sınırlandırmada ana kara ile mutlaka eşit etkiye sahip olacağı anlamına gelmez. Nitekim uluslararası yargı kararlarında, ilgili coğrafi koşullara ve hakkaniyete uygun sonuç elde etme gereğine bağlı olarak adalara tam, sınırlı veya sıfır sınırlandırma etkisi tanınmıştır.”
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki yaklaşımının Anadolu kıyılarının karşısındaki adaların Türkiye'nin deniz yetki alanlarını büyük ölçüde daraltacak bir sonuç doğurmaması gerektiği yönünde olduğunu belirten Gürdeniz, bu çerçevede Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın önemine dikkat çekti. 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakatın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı yaklaşımını somut koordinatlarla ortaya koyduğunu söyleyen Gürdeniz, anlaşmayı Yunanistan'ın adalar üzerinden Türkiye'nin denize açılımını kısıtlayan yaklaşımına karşı önemli bir diplomatik hamle olarak nitelendirdi. Ancak mutabakatın üçüncü devletlerin hukuki iddialarını kendiliğinden ortadan kaldırmadığını da belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın başka ülkelerle yaptığı sınırlandırma anlaşmalarının da Türkiye'nin haklarını ortadan kaldıramayacağını söyledi. Türkiye'nin 2019'da Libya ile attığı adımı ve 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını önemli diplomatik kazanımlar olarak değerlendiren Gürdeniz, Türkiye'nin sonraki dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj ve enerji faaliyetlerinde yakaladığı inisiyatifi sürdürememesini ise eleştirdi.
‘Mavi Vatan'ın başarısı denizlerdeki hakların milli refaha dönüştürülmesiyle ölçülür’
Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ilan etmesinin tek başına yeterli olmadığını belirten Gürdeniz, bu alanlardaki ekonomik hakların kullanılmasının da stratejik önem taşıdığını söyledi:
“Deniz yetki alanlarını ilan etmek kadar, bu alanlardaki ekonomik hakları kullanmak da önemlidir. Denizlerdeki egemenlik hakları, millî ekonomiye, enerji güvenliğine, bilimsel araştırmaya, teknolojiye ve toplumsal refaha dönüştürülebildiği ölçüde stratejik anlam kazanır.”
“Ben iki ülkenin büyük güçlerin jeopolitik hesapları uğruna bir savaş tuzağına düşmesini istemem. Türkiye'nin çıkarı da Yunanistan'ın çıkarı da barış ve istikrardadır. Ancak barış, Türkiye'nin meşru deniz yetki alanı haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz. Türkiye Mavi Vatan'da kendisine ait olmayan hiçbir şeyi istememektedir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan, devredilemez egemenlik haklarını korumaktadır. Ve korumaya devam edecektir.”