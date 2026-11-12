https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/cem-gurdeniz-mavi-vatanda-baris-turkiyenin-egemenlik-haklarindan-vazgecmesi-pahasina-saglanamaz-1110297022.html

Cem Gürdeniz: Mavi Vatan’da barış, Türkiye’nin egemenlik haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz

Cem Gürdeniz: Mavi Vatan’da barış, Türkiye’nin egemenlik haklarından vazgeçmesi pahasına sağlanamaz

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Girit ile Güney Kıbrıs arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi üzerinden yaşanan NAVTEX gerilimini değerlendirdi... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T16:46+0300

2026-11-12T16:46+0300

2026-11-12T16:46+0300

görüş

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında Girit ile Güney Kıbrıs'ı birbirine bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi üzerinden yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun faaliyetlerine yönelik muvafakat şartını açıklamasının ardından Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması, tarafların bölgedeki hukuki ve siyasi pozisyonlarını bir kez daha karşı karşıya getirdi. Fransa ise hem Atina hem Ankara ile ilişkilerini korumaya çalışıyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik Türkiye'ye yaptığı değerlendirmede, GSI krizinin çözüme kavuşmadığını, aksine Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının yeni bir aşamaya taşındığını söyledi. Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının esas alınması gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransız araştırma gemisinin Türk makamlarının muvafakati çerçevesinde faaliyet göstermesini Ankara'nın diplomatik konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirdi.‘GSI krizi çözülmedi, deniz yetki alanları mücadelesi devam ediyor’Türkiye'nin 10 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'in önemine değinen Gürdeniz, karşılıklı bildirimlerin tarafların pozisyonlarını koruduğunu gösterdiğini belirtti:Gürdeniz, 6 Kasım 2026'da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığında faaliyet gösterebilmesi için Türk makamlarından muvafakat alması gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı:‘Fransa, Yunanistan ile Türkiye arasındaki rekabetten ekonomik kazanç sağlıyor’Fransa'nın Ankara ile yürüttüğü diplomatik temasları değerlendiren Gürdeniz, Paris'in Doğu Akdeniz politikasının askeri ilişkilerin ötesinde ekonomik ve stratejik boyutlar taşıdığını ifade etti:Gürdeniz'e göre Fransa, bir taraftan Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile stratejik ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ve bu hakları koruma kararlılığını hesaba katmak zorunda:Fransa'nın devlet gücünü, diplomasisini, teknolojisini ve sermayesini aynı jeopolitik hedef doğrultusunda kullandığını söyleyen Gürdeniz, şu değerlendirmede bulundu:‘Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlaması beklenen bir gelişmeydi’Yunanistan'ın Türkiye'nin duyurusuna karşı NAVTEX yayımlamasını değerlendiren Gürdeniz, Atina'nın temel hedefinin Girit başta olmak üzere adalara ana karalarla aynı ölçüde deniz yetki alanı yaratma kapasitesi atfeden yaklaşımını korumak olduğunu söyledi:Yunanistan'ın karşı NAVTEX yayımlamasının Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerindeki haklarını ortadan kaldırmayacağını savunan Gürdeniz, Ankara'nın 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği sınırları koruması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında kontrolsüz bir askeri gerilim yaşanmasını istemediğini belirten Gürdeniz, iki ülkenin coğrafi konumlarının değişmeyeceğini ve aynı denizin kıyıdaşları olarak yaşamaya devam edeceklerini söyledi:‘Denizaltı kablosu döşemek ile deniz bilimsel araştırmalar aynı hukuki rejime tabi değil’GSI projesinin hukuki boyutuna da değinen Gürdeniz, denizaltı kablosu döşenmesi ile deniz bilimsel araştırma faaliyetlerinin uluslararası deniz hukukunda birbirinden farklı hukuki rejimlere tabi olduğunu vurguladı:‘Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetler egemenlik haklarını yok sayan bir oldu-bittiye dönüştürülemez’Gürdeniz, Türkiye’nin kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetlerin oldu bittiye getirelemeyeceğini söyledi:‘Türkiye'nin kıta sahanlığı iddialarını Libya mutabakatı somut koordinatlarla ortaya koydu’Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlığının temelinde adaların sınırlandırmadaki etkisine ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos gibi adalara geniş kıta sahanlığı ve MEB etkisi tanıyan bir yaklaşım benimsediğini söylediTürkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki yaklaşımının Anadolu kıyılarının karşısındaki adaların Türkiye'nin deniz yetki alanlarını büyük ölçüde daraltacak bir sonuç doğurmaması gerektiği yönünde olduğunu belirten Gürdeniz, bu çerçevede Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın önemine dikkat çekti. 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakatın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı yaklaşımını somut koordinatlarla ortaya koyduğunu söyleyen Gürdeniz, anlaşmayı Yunanistan'ın adalar üzerinden Türkiye'nin denize açılımını kısıtlayan yaklaşımına karşı önemli bir diplomatik hamle olarak nitelendirdi. Ancak mutabakatın üçüncü devletlerin hukuki iddialarını kendiliğinden ortadan kaldırmadığını da belirten Gürdeniz, Yunanistan'ın başka ülkelerle yaptığı sınırlandırma anlaşmalarının da Türkiye'nin haklarını ortadan kaldıramayacağını söyledi. Türkiye'nin 2019'da Libya ile attığı adımı ve 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını önemli diplomatik kazanımlar olarak değerlendiren Gürdeniz, Türkiye'nin sonraki dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj ve enerji faaliyetlerinde yakaladığı inisiyatifi sürdürememesini ise eleştirdi.‘Mavi Vatan'ın başarısı denizlerdeki hakların milli refaha dönüştürülmesiyle ölçülür’Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ilan etmesinin tek başına yeterli olmadığını belirten Gürdeniz, bu alanlardaki ekonomik hakların kullanılmasının da stratejik önem taşıdığını söyledi:“Deniz yetki alanlarını ilan etmek kadar, bu alanlardaki ekonomik hakları kullanmak da önemlidir. Denizlerdeki egemenlik hakları, millî ekonomiye, enerji güvenliğine, bilimsel araştırmaya, teknolojiye ve toplumsal refaha dönüştürülebildiği ölçüde stratejik anlam kazanır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-libya-mutabakati-aciklamasi-hukuka-aykiri-gecersiz-ve-1110018785.html

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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türkiye, fransa, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, navtex, yunanistan, doğu akdeniz, mavi vatan, libya