https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/budonun-bugunku-8-seferi-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-iptal-edildi-1110283048.html

BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşullarına karşı BUDO'nun bugünkü seferlerinde iptaller olduğu açıklandı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak olan seferler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html

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