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BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Olumsuz hava koşullarına karşı BUDO'nun bugünkü seferlerinde iptaller olduğu açıklandı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak olan seferler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html
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BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

01:31 12.11.2026
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
BUDO, Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA / İlhan Atabey
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Olumsuz hava koşullarına karşı BUDO'nun bugünkü seferlerinde iptaller olduğu açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak olan seferler şöyle:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
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