BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
© AA / İlhan Atabey
Abone ol
Olumsuz hava koşullarına karşı BUDO'nun bugünkü seferlerinde iptaller olduğu açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak olan seferler şöyle:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).