https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html

19 yıllık mumya ceset cinayeti: 3 kişi tutuklandı

19 yıllık mumya ceset cinayeti: 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de 2007 yılında cesedi buzdolabına gömülü halde bulunan Bahaddin Sefer'in öldürülmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T20:26+0300

2026-11-03T20:26+0300

2026-11-03T20:26+0300

türki̇ye

mersin

mersin büyükşehir belediyesi

mersin valiliği

mersin emniyet müdürlüğü

mersin limanı

mersin şehir hastanesi

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110083707_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd05b39fa736a267f70463a5dfec89bb.jpg

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'mumya ceset cinayeti' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ, H.Ş. ve H.Y. tutuklandı. A.E, Ö.Ş. ve B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mumya ceset cinayeti 19 yıl sonra çözüldüAdalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınan dosyada, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir avluda, tuğlalarla örülmüş beton yapının içine gömülü buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin çalışmalar derinleştirildi.Otopsi raporunda Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin basınında 'Mumya ceset cinayeti' olarak yer alan olayın, namus saikiyle işlendiği tespit edildi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.18 ekip ve 56 personelin katıldığı operasyonlarda H.Ş. (70), H.Y. (55), A.İ. (76), B.Ş. (44), Ö.Ş. (43) ve A.E. (66) gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakan-gurlek-duyurdu-4-faili-mechul-cinayet-dosyasi-aydinlatildi-1110001301.html

türki̇ye

mersin

mersin limanı

mersin şehir hastanesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, mersin limanı, mersin şehir hastanesi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet