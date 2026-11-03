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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html
19 yıllık mumya ceset cinayeti: 3 kişi tutuklandı
19 yıllık mumya ceset cinayeti: 3 kişi tutuklandı
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Mersin'de 2007 yılında cesedi buzdolabına gömülü halde bulunan Bahaddin Sefer'in öldürülmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'mumya ceset cinayeti' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ, H.Ş. ve H.Y. tutuklandı. A.E, Ö.Ş. ve B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mumya ceset cinayeti 19 yıl sonra çözüldüAdalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınan dosyada, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir avluda, tuğlalarla örülmüş beton yapının içine gömülü buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin çalışmalar derinleştirildi.Otopsi raporunda Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin basınında 'Mumya ceset cinayeti' olarak yer alan olayın, namus saikiyle işlendiği tespit edildi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.18 ekip ve 56 personelin katıldığı operasyonlarda H.Ş. (70), H.Y. (55), A.İ. (76), B.Ş. (44), Ö.Ş. (43) ve A.E. (66) gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakan-gurlek-duyurdu-4-faili-mechul-cinayet-dosyasi-aydinlatildi-1110001301.html
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mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, mersin limanı, mersin şehir hastanesi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, mersin limanı, mersin şehir hastanesi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet

19 yıllık mumya ceset cinayeti: 3 kişi tutuklandı

20:26 03.11.2026
© AA / Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı19 yıllık mumya ceset cinayeti
19 yıllık mumya ceset cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
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Mersin'de 2007 yılında cesedi buzdolabına gömülü halde bulunan Bahaddin Sefer'in öldürülmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'mumya ceset cinayeti' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ, H.Ş. ve H.Y. tutuklandı. A.E, Ö.Ş. ve B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mumya ceset cinayeti 19 yıl sonra çözüldü

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınan dosyada, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir avluda, tuğlalarla örülmüş beton yapının içine gömülü buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin çalışmalar derinleştirildi.
Otopsi raporunda Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin basınında 'Mumya ceset cinayeti' olarak yer alan olayın, namus saikiyle işlendiği tespit edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
18 ekip ve 56 personelin katıldığı operasyonlarda H.Ş. (70), H.Y. (55), A.İ. (76), B.Ş. (44), Ö.Ş. (43) ve A.E. (66) gözaltına alınmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı
30 Ekim, 19:28
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