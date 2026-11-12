https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyaz-saray-yakinlarinda-silahli-saldiri-yaralilar-var-1110299742.html

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T17:16+0300

2026-11-12T17:16+0300

2026-11-12T17:16+0300

dünya

washington dc

beyaz saray

abd

sky news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7ae5cdba21a30cff3568fcfc7ae80b77.jpg

Washington DC Polis Departmanından yapılan açıklamada, 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği bölgede silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulunurken, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi.Sky News'in aktardığına göre, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kilit altına alındı, çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da olay yerindeki çalışmalara destek vermek üzere ajanlarını bölgeye gönderdi.Saldırgan henüz yakalanmadıPolis yetkilileri, saldırganın henüz yakalanmadığını ve silahlı saldırıların gerçekleştiği noktaların kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Ekiplerin birden fazla noktada çalışma yürüttüğü, olayın devam eden bir saldırı olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.Olay yerinden gelişmeleri aktaran Sky News muhabiri, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1.6 kilometre kuzeyindeki bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve çok sayıda polis aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nvidia-ceosu-jensen-huang-gorevinden-istifa-etti-1110299283.html

washington dc

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

washington dc, beyaz saray, abd, sky news