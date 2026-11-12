https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyaz-saray-yakinlarinda-silahli-saldiri-yaralilar-var-1110299742.html
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:16+0300
2026-11-12T17:16+0300
2026-11-12T17:16+0300
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Washington DC Polis Departmanından yapılan açıklamada, 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği bölgede silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulunurken, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi.Sky News'in aktardığına göre, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kilit altına alındı, çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da olay yerindeki çalışmalara destek vermek üzere ajanlarını bölgeye gönderdi.Saldırgan henüz yakalanmadıPolis yetkilileri, saldırganın henüz yakalanmadığını ve silahlı saldırıların gerçekleştiği noktaların kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Ekiplerin birden fazla noktada çalışma yürüttüğü, olayın devam eden bir saldırı olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.Olay yerinden gelişmeleri aktaran Sky News muhabiri, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1.6 kilometre kuzeyindeki bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve çok sayıda polis aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti.
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washington dc, beyaz saray, abd, sky news
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu.
Washington DC Polis Departmanından yapılan açıklamada, 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği bölgede silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulunurken, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi.
Sky News'in aktardığına göre, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kilit altına alındı, çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da olay yerindeki çalışmalara destek vermek üzere ajanlarını bölgeye gönderdi.
Saldırgan henüz yakalanmadı
Polis yetkilileri, saldırganın henüz yakalanmadığını ve silahlı saldırıların gerçekleştiği noktaların kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Ekiplerin birden fazla noktada çalışma yürüttüğü, olayın devam eden bir saldırı olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
Olay yerinden gelişmeleri aktaran Sky News muhabiri, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1.6 kilometre kuzeyindeki bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve çok sayıda polis aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti.