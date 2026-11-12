Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyaz-saray-yakinlarinda-silahli-saldiri-yaralilar-var-1110299742.html
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:16+0300
2026-11-12T17:16+0300
dünya
washington dc
beyaz saray
abd
sky news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7ae5cdba21a30cff3568fcfc7ae80b77.jpg
Washington DC Polis Departmanından yapılan açıklamada, 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği bölgede silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulunurken, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi.Sky News'in aktardığına göre, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kilit altına alındı, çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da olay yerindeki çalışmalara destek vermek üzere ajanlarını bölgeye gönderdi.Saldırgan henüz yakalanmadıPolis yetkilileri, saldırganın henüz yakalanmadığını ve silahlı saldırıların gerçekleştiği noktaların kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Ekiplerin birden fazla noktada çalışma yürüttüğü, olayın devam eden bir saldırı olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.Olay yerinden gelişmeleri aktaran Sky News muhabiri, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1.6 kilometre kuzeyindeki bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve çok sayıda polis aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nvidia-ceosu-jensen-huang-gorevinden-istifa-etti-1110299283.html
washington dc
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cbd37822a94d88b20ca78d4c5a240206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
washington dc, beyaz saray, abd, sky news
washington dc, beyaz saray, abd, sky news

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

17:16 12.11.2026
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu.
Washington DC Polis Departmanından yapılan açıklamada, 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği bölgede silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulunurken, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi.
Sky News'in aktardığına göre, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kilit altına alındı, çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da olay yerindeki çalışmalara destek vermek üzere ajanlarını bölgeye gönderdi.

Saldırgan henüz yakalanmadı

Polis yetkilileri, saldırganın henüz yakalanmadığını ve silahlı saldırıların gerçekleştiği noktaların kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Ekiplerin birden fazla noktada çalışma yürüttüğü, olayın devam eden bir saldırı olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
Olay yerinden gelişmeleri aktaran Sky News muhabiri, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1.6 kilometre kuzeyindeki bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve çok sayıda polis aracının bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Jensen Huang - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
DÜNYA
Nvidia CEO'su Jensen Huang görevinden istifa etti
17:09

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала