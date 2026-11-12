https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/azil-girisimiyle-gundemdeydi-hegseth-nobetci-asker-tarafindan-uyarildi-1110289492.html

'Azil girişimiyle' gündemdeydi: Hegseth nöbetçi asker tarafından uyarıldı

'Azil girişimiyle' gündemdeydi: Hegseth nöbetçi asker tarafından uyarıldı

Sputnik Türkiye

'Gaziler Günü' dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından fotoğraf çektiren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve yanındakiler... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T09:59+0300

2026-11-12T09:59+0300

2026-11-12T09:59+0300

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ABD'de Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de bulunan Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü anma töreninin sonrasında Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e eşi Jennifer Hegseth, Pentagon Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve üst düzey danışman Tami Radabaugh eşlik etti.Fotoğraf çekiminin ardından gruptaki bazı kişilerin yüksek sesle gülüp konuşması üzerine anıtın çevresinde devriye gezen nöbetçi asker, gruba dönerek sesli uyarıda bulundu.Nöbetçi asker, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır" ifadesini kullandı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin açıklamasında askerin uyarısının yerinde olduğunu belirterek, "Asker, herkese saygılı bir şekilde uygun davranış kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı" dedi.Parnell, Savunma Bakanı ve bakanlık çalışanlarının, ABD'yi güvende tutmak için hayatlarını ortaya koyan askerlerin fedakarlıklarına her zaman saygı duyduğunu ve duymaya devam edeceğini ifade etti.Hegseth hakkındaki azil süreci nedeniyle gündemdeÖte yandan Hegseth, son günlerde hakkında sunulan azil maddeleri nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan azil maddelerinde Hegseth, Kongre onayı olmadan İran'da savaş yürütmek, sivil kayıpları en aza indirmeye yönelik yasal düzenlemeleri dikkate almamak ve Pentagon'a yargısız infaz talimatı vermekle suçlanmıştı.Hegseth, salı günü düzenlediği basın toplantısında suçlamaların ağır suç ve kabahat niteliği taşımadığını, politika anlaşmazlığından ibaret olduğunu savunmuştu.Cumhuriyetçiler, salı akşamı yapılan usul oylamasında azil sürecinin ilerlemesini engellemişti. Hegseth ve destekçileri oylamanın ardından kararı kendileri açısından bir aklanma olarak değerlendirmişti.Trump da oylama öncesinde Hegseth'e desteğini açıklamış ve görevde kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hegsethin-azil-girisimi-oylamasina-katilmayan-11-demokrat-vekil-belli-oldu-1110262971.html

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