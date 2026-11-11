https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hegsethin-azil-girisimi-oylamasina-katilmayan-11-demokrat-vekil-belli-oldu-1110262971.html

Hegseth'in azil girişimi oylamasına katılmayan 11 Demokrat vekil belli oldu

Hegseth'in azil girişimi oylamasına katılmayan 11 Demokrat vekil belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi'nde Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunulan azil maddelerinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge 211'e karşı 204 oyla reddedildi. İşte ret oyu veren 11 Demokrat Partili isim....

2026-11-11T12:46+0300

2026-11-11T12:46+0300

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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunduğu sekiz azil maddesinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge, salı günü yapılan oylamada 211'e karşı 204 oyla reddedildi. Böylece Hegseth hakkında başlatılmak istenen azil süreci bu aşamada ilerleyemedi.Nancy Pelosi de aralarındaOylamaya 11 Demokrat vekil katılmazken, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra Michigan'dan Haley Stevens ve New Mexico'dan Melanie Stansbury de oy kullanmayan isimler arasında yer aldı. Yedi Cumhuriyetçi vekil de oylamaya katılmadı.Demokrat vekillerin devamsızlık sayısı, önergenin reddedilmesiyle sonuçlanan 7 oyluk farkı aştı. California Demokratı Sydney Kamlager-Dove, oylamanın ardından yaptığı açıklamada düşük katılıma tepki göstererek, "Katılım sorunları nedeniyle bu oylamayı kaybetmemizin hiçbir nedeni yoktu" dedi.Oylamaya katılmayan 11 Demokrat vekilOylamaya katılmayan 7 Cumhuriyetçi vekilHegseth hakkındaki azil suçlamaları neler?Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin sunduğu sekiz azil maddesinden üçü, Hegseth'in 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürüyor. Söz konusu yasa, ABD yönetiminin Kongre onayı olmadan yabancı ülkelerde askeri güç kullanmasına yönelik yetkilerini sınırlandırıyor.Dünkü oylamanın başarısızlıkla sonuçlanması, Massie'nin başlattığı mevcut azil girişimini fiilen sona erdirdi. Öte yandan Florida Demokratı Maxwell Frost, Hegseth hakkında ayrı azil maddeleri hazırladığını ve Demokratların ocak ayında Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü devralmasının ardından bunları gündeme getirebileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/son-dakika-haberleri-abd-savunma-bakani-hegseth-azil-girisimine-yanit-verdi-bu-bir-sabotaj-1110242309.html

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