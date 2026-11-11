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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hegsethin-azil-girisimi-oylamasina-katilmayan-11-demokrat-vekil-belli-oldu-1110262971.html
Hegseth'in azil girişimi oylamasına katılmayan 11 Demokrat vekil belli oldu
Hegseth'in azil girişimi oylamasına katılmayan 11 Demokrat vekil belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nde Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunulan azil maddelerinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge 211'e karşı 204 oyla reddedildi. İşte ret oyu veren 11 Demokrat Partili isim....
2026-11-11T12:46+0300
2026-11-11T12:46+0300
dünya
pete hegseth
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haberler
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunduğu sekiz azil maddesinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge, salı günü yapılan oylamada 211'e karşı 204 oyla reddedildi. Böylece Hegseth hakkında başlatılmak istenen azil süreci bu aşamada ilerleyemedi.Nancy Pelosi de aralarındaOylamaya 11 Demokrat vekil katılmazken, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra Michigan'dan Haley Stevens ve New Mexico'dan Melanie Stansbury de oy kullanmayan isimler arasında yer aldı. Yedi Cumhuriyetçi vekil de oylamaya katılmadı.Demokrat vekillerin devamsızlık sayısı, önergenin reddedilmesiyle sonuçlanan 7 oyluk farkı aştı. California Demokratı Sydney Kamlager-Dove, oylamanın ardından yaptığı açıklamada düşük katılıma tepki göstererek, "Katılım sorunları nedeniyle bu oylamayı kaybetmemizin hiçbir nedeni yoktu" dedi.Oylamaya katılmayan 11 Demokrat vekilOylamaya katılmayan 7 Cumhuriyetçi vekilHegseth hakkındaki azil suçlamaları neler?Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin sunduğu sekiz azil maddesinden üçü, Hegseth'in 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürüyor. Söz konusu yasa, ABD yönetiminin Kongre onayı olmadan yabancı ülkelerde askeri güç kullanmasına yönelik yetkilerini sınırlandırıyor.Dünkü oylamanın başarısızlıkla sonuçlanması, Massie'nin başlattığı mevcut azil girişimini fiilen sona erdirdi. Öte yandan Florida Demokratı Maxwell Frost, Hegseth hakkında ayrı azil maddeleri hazırladığını ve Demokratların ocak ayında Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü devralmasının ardından bunları gündeme getirebileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/son-dakika-haberleri-abd-savunma-bakani-hegseth-azil-girisimine-yanit-verdi-bu-bir-sabotaj-1110242309.html
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pete hegseth, thomas massie, haberler, california, nancy pelosi, adalet komitesi, colorado partisi
pete hegseth, thomas massie, haberler, california, nancy pelosi, adalet komitesi, colorado partisi

Hegseth'in azil girişimi oylamasına katılmayan 11 Demokrat vekil belli oldu

12:46 11.11.2026
Pete Hegseth azil sürecinde ret oyu kullanan Demokratlar
Pete Hegseth azil sürecinde ret oyu kullanan Demokratlar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunulan azil maddelerinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge 211'e karşı 204 oyla reddedildi. Oylamaya 11 Demokrat ve 7 Cumhuriyetçi vekil katılmadı. Demokratların devamsızlığı, önergenin reddedilmesindeki oy farkından daha yüksek oldu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sunduğu sekiz azil maddesinin Adalet Komitesi'ne sevk edilmesini öngören önerge, salı günü yapılan oylamada 211'e karşı 204 oyla reddedildi. Böylece Hegseth hakkında başlatılmak istenen azil süreci bu aşamada ilerleyemedi.

Nancy Pelosi de aralarında

Oylamaya 11 Demokrat vekil katılmazken, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra Michigan'dan Haley Stevens ve New Mexico'dan Melanie Stansbury de oy kullanmayan isimler arasında yer aldı. Yedi Cumhuriyetçi vekil de oylamaya katılmadı.
Pelosi'nin Hegseth hakkındaki azil girişimine ilişkin oylamaya katılmaması özellikle dikkat çekti. Nitekim Pelosi, siyasi kariyeri boyunca ABD'nin askeri müdahalelerine ve İsrail'e yönelik askeri desteğine verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağında olan bir isim. Özellikle Gazze'deki savaş sürerken İsrail'e silah satışlarının devamını savunan tutumu, Demokrat Parti içindeki savaş karşıtı kesimlerin tepkisini çekmişti.
Demokrat vekillerin devamsızlık sayısı, önergenin reddedilmesiyle sonuçlanan 7 oyluk farkı aştı. California Demokratı Sydney Kamlager-Dove, oylamanın ardından yaptığı açıklamada düşük katılıma tepki göstererek, "Katılım sorunları nedeniyle bu oylamayı kaybetmemizin hiçbir nedeni yoktu" dedi.

Oylamaya katılmayan 11 Demokrat vekil

Julia Brownley (California)
J. Luis Correa (California)
Laura Gillen (New York)
Steven Horsford (Nevada)
Jonathan Jackson (Illinois)
Nancy Pelosi (California)
Brittany Pettersen (Colorado)
Melanie Stansbury (New Mexico)
Haley Stevens (Michigan)
Marilyn Strickland (Washington)
Frederica Wilson (Florida)

Oylamaya katılmayan 7 Cumhuriyetçi vekil

Monica De La Cruz (Texas)
Neal Dunn (Florida)
Russell Fry (South Carolina)
Julia Letlow (Louisiana)
Tom Tiffany (Wisconsin)
Derrick Van Orden (Wisconsin)
Rudy Yakym III (Indiana)

Hegseth hakkındaki azil suçlamaları neler?

Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin sunduğu sekiz azil maddesinden üçü, Hegseth'in 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürüyor. Söz konusu yasa, ABD yönetiminin Kongre onayı olmadan yabancı ülkelerde askeri güç kullanmasına yönelik yetkilerini sınırlandırıyor.
Diğer suçlamalar arasında sivil kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan yasaların göz ardı edilmesi, ifade özgürlüğünün bastırılması ve Pasifik Okyanusu ile Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik ABD saldırılarında "yargısız infaz" talimatı verilmesi bulunuyor. Haberde, Eylül 2025'ten bu yana söz konusu saldırılarda en az 240 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Dünkü oylamanın başarısızlıkla sonuçlanması, Massie'nin başlattığı mevcut azil girişimini fiilen sona erdirdi.
Öte yandan Florida Demokratı Maxwell Frost, Hegseth hakkında ayrı azil maddeleri hazırladığını ve Demokratların ocak ayında Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü devralmasının ardından bunları gündeme getirebileceğini açıkladı.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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