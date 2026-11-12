https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/altin-fiyatlarinda-sert-kirilma-kritik-esik-kaybedildi-1110286754.html

Altın fiyatlarında sert kırılma: Kritik eşik kaybedildi

Altın fiyatlarında sert kırılma: Kritik eşik kaybedildi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında iki gündür süren satış dalgası, kritik 4 bin dolar seviyesinin kaybedilmesiyle hız kazandı. Ons altın 12 Kasım sabahında 3.976 dolar... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T08:03+0300

2026-11-12T08:03+0300

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Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyonun ardından sert düşüşe geçti. Küresel piyasalarda satış baskısının artmasıyla ons altın, yatırımcıların yakından takip ettiği 4 bin dolar sınırının altına geriledi. 12 Kasım Perşembe sabahı 3.976 dolar seviyesine kadar inen değerli metal, bir haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı.Altın üzerindeki baskının başlıca nedenleri arasında ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımına gidebileceği beklentisi bulunuyor. Özellikle güçlü enflasyon verileri, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.Piyasalarda kısa vadeli düşüş riskleri tartışılırken yatırımcıların dikkati, altının yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp çıkamayacağına çevrildi.Altın fiyatlarında iki günde sert kayıpOns altın, 10 Kasım'da 4.100 doların üzerinde işlem gördükten sonra hızlanan satışlarla 11 Kasım'da 4 bin doların altına indi.11 Kasım işlemlerinde 4.066 doların üzerine kadar toparlanan altın, bu seviyede tutunamadı. Günün ilerleyen saatlerinde satışların yeniden ağırlık kazanmasıyla fiyatlar 3.987 dolar civarına geriledi.12 Kasım sabahında 3.976 dolar seviyesinin görülmesi, satış baskısının yeni işlem gününde de sürdüğüne işaret etti. Reuters'ın sabah saatlerindeki piyasa verilerinde ise spot altın 3.981 dolar civarında işlem gördü.ABD enflasyonu altın fiyatlarını neden düşürdü?Altın piyasasındaki sert hareketin arkasında, ABD'de 10 Kasım'da açıklanan ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor.ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 0,4 arttı. Piyasaların yüzde 0,3'lük beklentisini aşan veri, enflasyonun tahmin edilenden daha dirençli seyrettiğine işaret etti.Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.Faizlerin yükselmesi, yatırımcılara faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor. ABD tahvil getirilerinin ve doların güçlenmesi de uluslararası piyasalarda altın üzerinde ek satış baskısı oluşturabiliyor.Fed'in faiz kararı için beklentiler değişiyorABD Merkez Bankasının aralık ayındaki faiz toplantısı, altın piyasasının önündeki önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.Beklentileri aşan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajları sonrasında, piyasalarda 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali daha fazla tartışılmaya başlandı.Öte yandan ABD dolarının başlıca para birimleri karşısında 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, altının dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oldu.Doların güçlenmesi ile faiz artışı beklentilerinin aynı dönemde yükselmesi, değerli metaldeki toparlanma girişimlerini sınırlayan iki önemli unsur olarak öne çıkıyor.Altında 4 bin dolar neden önemli?Ons altında 4 bin dolar seviyesi, son fiyat hareketlerinde öne çıkan psikolojik ve teknik eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor.Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması, kısa vadeli satış baskısının devam edebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık fiyatın yeniden 4 bin doların üzerine çıkması, alıcıların piyasaya dönüp dönmediğinin izlenmesi açısından önem taşıyor.Ancak tek başına belirli bir fiyat seviyesinin aşılması ya da kaybedilmesi, altının sonraki yönünü kesin olarak göstermiyor. Dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve Fed beklentileri, fiyat hareketlerinin yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.Altın fiyatlarında gözler 13 Kasım verisindeAltın yatırımcılarının odağında şimdi 13 Kasım Cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bulunuyor.Üretici fiyatlarına ilişkin veriler, enflasyon baskısının üretim aşamasında nasıl seyrettiğine ilişkin yeni sinyaller verecek. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, Fed'in faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini güçlendirebilir.Buna karşılık daha düşük bir enflasyon göstergesi, dolar ve tahvil getirilerindeki hareketlere bağlı olarak altın üzerindeki satış baskısının hafiflemesine yardımcı olabilir.Altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde, 4 bin dolar seviyesinin yanı sıra cuma günü açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin mesajları yakından izlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-cok-sayida-sefer-iptal-edildi-1110285263.html

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